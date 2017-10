Ponitka i Karnowski jak liderzy – dobra skuteczność w Hiszpanii

Mateusz Ponitka rzucił 14 punktów dla Iberostaru, Przemysław Karnowski miał 15 dla MoraBancu. Polakom zabrakło jednak zwycięstw ich drużyn.

To nie był udany weekend Polaków w ACB, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki ich drużyn – przegrała cała piątka. Tecnyconta Saragossa Michała Michalaka (65:93 z Realem w Madrycie), Iberostar Teneryfa Mateusza Ponitki (67:70 z Valencią), Unicaja Malaga Adama Waczyńskiego (69:77 na wyjeździe z Montakitem Fuenlabrada), MoraBanc Anroda Przemysława Karnowskiego (77:81 w Murcji) oraz Joventut Badalona Tomasza Gielo (68:77 w Santiago de Compostella).

Ale ze swojej formy zadowolona może być trójka reprezentantów Polski – o rosnącej roli Gielo, którą skrzydłowy potwierdził w sobotnim meczu z Obradoiro już pisaliśmy, w niedzielę bardzo dobrze spisali się Ponitka i Karnowski.

Pierwszy zdobył 14 punktów, najwięcej dla Iberostaru, w meczu z mistrzem Hiszpanii. Valencia była lepsza o trzy punkty, ale gospodarze walczyli do końca – także dzięki Ponitce, który w czwartej kwarcie rzucił 7 punktów.

Skrzydłowy reprezentacji dodał także 7 zbiórek, miał 3 asysty i eval 22 – pod tym względem też był najlepszy w zespole. Podobnie, jeśli chodzi o wskaźnik +/-, który miał na poziomie +4 w 21 minut na boisku.









Karnowskiego też można chwalić za skuteczność (7/10 z gry, 15 punktów w meczu – najwięcej dla MoraBanku), choć akurat nie za końcówkę. W ostatnich 20 sekundach „Big Mamba” dwukrotnie stawał na linii rzutów wolnych, ale wykorzystał tylko jedną z czterech prób. Jego zespół przegrał ostatecznie w Murcji 77:81.

Wolne zatem do poprawy, podobnie jak gra w obronie – Karnowski popełnił cztery przewinienia. Ale już lepiej powalczył na deskach, miał 6 zbiórek. No i sam wymusił 5 fauli rywali.

4. kolejka ACB – w weekend. Najciekawiej z naszej perspektywy zapowiada się niedzielne starcie Joventutu z Iberostarem, czyli Gielo kontra Ponitka. Unicaja zagra w sobotę z Betisem, Tecnyconta spotka się w niedzielę z RETAbet Bilbao, a MoraBanc – z Herbalife Gran Canaria.

