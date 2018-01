Ponitka lata wysoko, Iberostar trochę niżej

Bardzo dobry występ reprezentanta Polski w niedzielnym meczu ACB nie wystarczył. Murcia, bezpośredni rywal w walce o playoff, minimalnie pokonała Iberostar 74:72.

Mateusz Ponitka naprawdę złapał dobrą formę – to już kolejny z rzędu jego bardzo dobry występ, spokojnie można Polaka określać, jako jedynego z liderów zespołu z Teneryfy.

W wyjazdowym spotkaniu z UCAM Murcia, nasz reprezentant grał ponad 28 minut, najwięcej w zespole. Trafił 5-7 rzutów z gry oraz 6-9 z wolnych. Zanotował 16 punktów i 4 zbiótki. Oficjalny profil hiszpańskiej ekstraklasy zachwycał się jego efektownym wsadem, po wejściu wzdłuż linii końcowej (wideo poniżej).

Spotkanie z Murcią miało szczególne znaczenie dla Ibersotaru, ponieważ jest to bezpośredni rywal o wejście do czołowej ósemki. Po niedzielnej wygranej gospodarzy obie drużyny mają bilans 10-8.

W środę drużyna Ponitki zagra bardzo ważny mecz z Elan Chalon w Lidze Mistrzów, Iberostar wciąż ma realne szanse na wygranie grupy. Zajmując 1. miejsce, będzie potencjalnym rywalem Stelmetu, jeśli polska drużyna utrzyma czwartą lokatę w swojej grupie.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>