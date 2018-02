Ponitka za Matczaka – dwunastka do gry

Filip Matczak i Mikołaj Witliński zakończyli udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski we Włocławku. Do kadry na mecze z Kosowem i Węgrami załapał się Marcel Ponitka.

Trener Mike Taylor w czwartek uszczuplił grono zawodników – z 14 powołanych na zgrupowanie, do meczowej dwunastki. Zgodnie z przypuszczeniami, w wybranym gronie nie znalazł się Mikołaj Witliński, który w tym momencie nie jest jeszcze zawodnikiem na reprezentacyjnym poziomie, pomagał drużynie w treningach.

Ostatecznie amerykański szkoleniowiec kadry zdecydował o pozostawieniu Marcela Ponitki (20 lat, 192 cm) kosztem Filipa Matczaka, co także nie powinno budzić zdziwienia. Młodszy z braci Ponitków częściej gra jak rozgrywający, w niedawnym ligowym meczu ze Stalą, wyszedł nawet na tej pozycji w pierwszej piątce Asseco. Będzie trzecią jedynką w drużynie, dobrze, że Mike Taylor przekonał się do takiego bezpiecznego rozwiązania.

Filip Matczak grał ostatnio mało, w Stelmecie pada trochę ofiarą szerokiej kadry – w ważnych meczach Ligi Mistrzów i Pucharu Polski Andrej Urlep wystawia go na krótko, albo i wcale.

Dobrą wiadomością jest też ostateczne rozwianie wątpliwości, odnośnie gotowości do gry wysokich, którzy mieli ostatnio urazy – Aaron Cel i Przemysław Karnowski, zgodnie z zapowiedziami są gotowi do gry.

Ostateczny skład reprezentacji Polski:

1. Cel Aaron, silny skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

2. Gielo Tomasz, skrzydłowy, Divina Seguros Joventut (Hiszpania)

3. Gruszecki Karol, rzucający/niski skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

4. Hrycaniuk Adam, środkowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

5. Karnowski Przemysław, środkowy, MoraBanc Andorra (Hiszpania)

6. Koszarek Łukasz, rozgrywający, Stelmet Enea BC Zielona Góra

7. Łączyński Kamil, rozgrywający, Anwil Włocławek

8. Ponitka Marcel, rozgrywający/rzucający, Asseco Gdynia

9. Ponitka Mateusz, rzucający/niski skrzydłowy, Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

10. Sokołowski Michał, rzucający/niski skrzydłowy, Rosa Radom

11. Wojciechowski Jakub, środkowy, Betaland Capo d’Orlando (Włochy)

12. Zamojski Przemysław, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

