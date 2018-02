Ponitka w półfinale – Waczyński doskonały z Realem

Świetne mecze Polaków w hiszpańskim Pucharze Króla. Mateusz Ponitka poprowadził Iberostar do wygranej z Valencią i awansu. Adam Waczyński trafił niesamowite 5/5 z dystansu, ale Unicaja odpadła.

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>

Obaj zagrali świetnie, ale cieszyć się może tylko jeden. Kibice w Polsce nie dostali w prezencie półfinałowego meczu Cope del Rey, będącego pojedynkiem dwóch naszych reprezentantów.

Iberostar Teneryfa pokonał w pierwszych ćwierćfinale turnieju Valencię 79:72, a Mateusz Ponitka był jednym z najlepszych graczy meczu. Zdobył 14 punktów (6-12 z gry), miał 4 zbiórki i po spotkaniu był bardzo chwalony przez hiszpańskie media. Urywki z tego meczu można zobaczyć TUTAJ >>

Niestety, Ponitka nie spotka się w półfinale z Adamem Waczyńskim – w piątek Iberostar zmierzy się z Realem. Unicaja zagrała doskonały mecz z „Królewskimi”, ulegając minimalnie dopiero w zaciętej końcówce 84:89. Jedną z gwiazd meczu był właśnie „Waca”, który trafił rewelacyjne 5/5 z dystansu.

W ostatnich minutach, Waczyńskiemu (15 pkt.) i kolegom, zabrakło jednak zimnej krwi. Rudy Fernandez i Facundo Campazzo przechylili szalę zwycięstwa na rzecz Realu, po serii strat Malagi. Szkoda szansy, ale życiowa forma „Wacy” nie tylko cieszy, ale i na pewno jest zauważana w całej Europie.

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>