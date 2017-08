Ponitka z Realem, Waczyński z Barceloną – tego samego dnia!

Niech ten sezon się już zacznie! Poznaliśmy terminarz ACB i przekonaliśmy się, że praktycznie w każdej kolejce będziemy mieć ciekawe spotkania z udziałem Polaków. W Hiszpanii zagra ich aż pięciu.

Tomasz Gielo w Joventucie, Przemysław Karnowski w MoraBanku, Michał Michalak w Saragossie, Mateusz Ponitka w Iberostarze i Adam Waczyński w Unicaji – zestaw naszych chłopaków w ACB prezentuje się bardzo fajnie.

Sezon rusza 30 września i już na inaugurację obejrzymy mecz drużyn Karnowskiego i Ponitki. A potem będzie tylko lepiej – przygotowaliśmy dla Was cały „polski” terminarz. Zerknijcie np. na 10. i 28. kolejkę – będą emocje!

A dla tych, którzy nie pojadą, przydatne info – ligę hiszpańską transmituje w Polsce Sportklub.

Mecze między Polakami i starcia ich drużyn z czołówką:

1. kolejka:

30 września: Karnowski – Ponitka

2. kolejka:

4 października: Michalak – Waczyński

3. kolejka:

8 października: Real Madryt – Michalak

8 października: Ponitka – Barcelona

4. kolejka:

14 października: Valencia – Ponitka

5. kolejka:

21 października: Michalak – Valencia

22 października: Real – Karnowski

22 października: Baskonia – Waczyński

6. kolejka:

29 października: Barcelona – Gielo

7. kolejka:

5 listopada: Gielo – Karnowski

8. kolejka:

11 listopada: Michalak – Gielo

10. kolejka:

2 grudnia: Valencia – Gielo

3 grudnia: Real – Ponitka

3 grudnia: Baskonia – Michalak

3 grudnia: Waczyński – Barcelona

11. kolejka:

9 grudnia: Karnowski – Barcelona

10 grudnia: Gielo – Waczyński

12. kolejka:

17 grudnia: Ponitka – Waczyński

13. kolejka:

2 stycznia: Gielo – Real

14. kolejka:

30 grudnia: Karnowski – Michalak

15. kolejka:

7 stycznia: Baskonia – Ponitka

7 stycznia: Waczyński – Karnowski

16. kolejka:

13 stycznia: Michalak – Barcelona

14 stycznia: Real – Waczyński

14 stycznia: Gielo – Ponitka

17. kolejka:

21 stycznia: Valencia – Karnowski

21 stycznia: Baskonia – Gielo

21 stycznia: Ponitka – Michalak

18. kolejka:

28 stycznia: Waczyński – Michalak

19. kolejka:

4 lutego: Ponitka – Karnowski

20. kolejka:

10 lutego: Valencia – Gielo

10 lutego: Karnowski – Real

11 lutego: Waczyński – Baskonia

21. kolejka:

4 marca: Gielo – Barcelona

22. kolejka:

10 marca: Karnowski – Baskonia

11 marca: Gielo – Michalak

23. kolejka:

17 marca: Michalak – Real

18 marca: Barcelona – Ponitka

24. kolejka:

25 marca: Ponitka – Valencia

25. kolejka:

31 marca: Valencia – Waczyński

1 kwietnia: Real – Gielo

26. kolejka:

8 kwietnia: Waczyński – Ponitka

27. kolejka:

12 kwietnia: Karnowski – Gielo

28. kolejka:

14 kwietnia: Michalak – Baskonia

15 kwietnia: Gielo – Valencia

15 kwietnia: Ponitka – Real

15 kwietnia: Barcelona – Waczyński

30. kolejka:

28 kwietnia: Karnowski – Waczyński

29 kwietnia: Ponitka – Baskonia

31. kolejka:

5 maja: Michalak – Karnowski

32. kolejka:

13 maja: Barcelona – Michalak

13 maja: Ponitka – Gielo

13 maja: Waczyński – Real

33. kolejka:

19 maja: Karnowski – Valencia

19 maja: Michalak – Ponitka

20 maja: Gielo – Baskonia

34. kolejka:

24 maja: Waczyński – Gielo

24 maja: Barcelona – Karnowski

