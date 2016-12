Co za popis Chrisa Czerapowicza – King bez szans!

W samej drugiej kwarcie skrzydłowy Miasta Szkła Krosno zdobył 18 punktów, w całym meczu uzbierał 29. Najlepszy strzelec PLK poprowadził beniaminka do wygranej 98:72 z Kingiem Szczecin. Przeciwnik został zdemolowany.

Chris Czerapowicz przyjeżdżał do Polski jako gracz dla większości kibiców anonimowy, ale jesienią każdy fan PLK zdążył go już dobrze poznać – w 12 spotkaniach zdobywał średnio po 17,8 punktów w meczu, trafiał 45 proc. trójek, zbierał po 6,6 piłki.

Ale w piątek 25-letni Szwed dał kolejny, chyba największy ze swoich popisów.

W samej drugiej kwarcie Czerapowicz rzucił 18 punktów, miał po tej części 4/5 za trzy. Ale ten jedyny niecelny, to rzut z połowy w ostatniej sekundzie, zresztą spudłowany nieznacznie. Szwed był w takim sztosie, że nawet pasowało, by ta piłka wpadła do kosza po odbiciu od tablicy i obręczy.

Czerapowicz trafiał z dystansu z ręką na twarzy i z zachwianej pozycji z narożnika, gdy kończył się czas na rozegranie akcji. Trafiał po koźle i zatrzymaniu, trafiał spod kosza. W sumie miał 11/15 z gry, w tym 5/6 za trzy. Dodał do tego 9 zbiórek, 2 przechwyty, asystę i blok. A grał 30 minut, najkrócej od kiedy jest w PLK.

Ale nie tylko on był bohaterem Miasta Szkła. Mecz lepiej zaczął King, po punktach Taylora Browna było nawet 8:0 dla gości, ale wtedy rozstrzelał się Kareem Maddox, który zdobył 12 z pierwszych 16 punktów zespołu. A potem dołączył się do niego Dariusz Oczkowicz, który w pierwszej kwarcie dołożył 8.

I gdy ze swoją strzelbą włączał się Czerapowicz, Miasto Szkła prowadziło po pierwszej kwarcie 27:19. Gospodarze nakręcali się z każdą kolejną udaną akcją, a trochę ich było zważywszy na 9/13 za trzy do przerwy. Natomiast podenerwowani gracze ze Szczecina grali indywidualnie.

No i bardzo źle bronili. Pomysł, by kryć gospodarzy pressingiem, nie wypalił, bo Krosno dobrze omijało pułapki podaniami i oddawało rzuty z wolnych pozycji. A King pudłował nawet z takich – fatalnie wypadł skuteczny ostatnio Paweł Kikowski (2 punkty, 1/7 z gry), tylko 4/14 z gry miał Russell Robinson, a Robert Skibniewski – 2/9.

Miasto Szkła kończy rok kolejnym zwycięstwem u siebie z wyżej notowanym rywalem – w Krośnie przegrywały już Turów i Stal, teraz poległ King. Beniaminek ma bilans 7-6 i wiele powodów do świętowania.

