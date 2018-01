Popis Damiana Kuliga – 25 punktów w Bayeruth

Środkowy Banvitu Bandirma był nie do zatrzymania – trafił 9 z 13 rzutów z gry, miał też 8 zbiórek, a jego zespół wygrał wyjazdowy mecz 11. kolejki Ligi Mistrzów 88:76 i umocnił się na pozycji lidera grupy C.

Nie był to najlepszy mecz Damiana Kuliga w europejskich pucharach, bo trzy lata temu środkowy reprezentacji zdobył 27 punktów z Lietuvos Rytas, gdy Turów ogrywał litewski zespół 104:93 w EuroCup. Kulig miał wówczas 8/14 z gry, 8 zbiórek, 3 asysty i 4 przechwyty.

Ale w środę w Bayeruth też wypadł świetnie, rozegrał najlepsze spotkanie w tym sezonie – tradycyjnie był rezerwowym środkowym, zmieniał Gaspera Vidmara, ale w 20 minut zdążył rzucić aż 25 punktów. Trafił 6 z 10 rzutów za dwa, miał 3/3 za trzy i 4/5 z wolnych. Do tego dołożył 8 zbiórek (4 w ataku).

Banvit z bilansem 8-3 jest na pierwszym miejscu w grupie C, za tydzień w środę zagra u siebie z najsłabszą Rosą Radom. Kulig w Lidze Mistrzów zdobywa średnio 10,6 punktu oraz 5,9 zbiórki

Podobne statystyki środkowy reprezentacji Polski ma w lidze tureckiej, gdzie dwukrotnie potrafił rzucić w tym sezonie 23 punkty w meczu – jego średnie to 10,8 punktu i 4,8 zbiórki. Na półmetku rozgrywek Banvit jest szósty z bilansem 9-6.

