Popis Kevina Duranta – rozbił OKC!

40 punktów, 12 zbiórek, 4 asysty i 3 bloki – co to był za mecz skrzydłowego Golden State Warriors! KD poprowadził swój zespół do zwycięstwa 122:100 z Oklahoma City Thunder, którym nie pomogło kolejne triple-double Russella Westbrooka.

Do przerwy był remis 63:63, ale w trzeciej kwarcie Warriors dali popis gry, wygrali ją aż 37:22. Ale mecz i tak miał wyjątkową atmosferę, napięcie było wyczuwalne. Znaczące spojrzenia, uśmieszki, niesportowy faul Zazy Paczulii na Russellu Westbrooku – ze względu na osobę Kevina Duranta spotkanie przypominało raczej starcie z play-off niż zwykły mecz rundy zasadniczej.

No i Durant zagrał niezwykle. 40 punktów to jego rekord sezonu, skrzydłowy Warriors miał niesamowite 13/16 z gry! Trafił 5 z 7 trójek, miał też 9/10 z wolnych. W sumie, w dwóch meczach z byłym zespołem (w listopadzie Warriors wygrali u siebie 122:96), KD rzucił 79 punktów – w tym pierwszym meczu trafił m.in. 7 trójek.

Thunder nie pomogła w środę bardzo dobra gra Westbrooka, który zaliczył 21. triple-double w sezonie – miał 27 punktów, 15 zbiórek i 13 asysty. Gorzej było ze skutecznością (8/23 z gry) oraz panowaniem nad piłką (aż 10 strat). W Thunder znów zabrakło kontuzjowanego Stevena Adamsa, a 22 punkty i 9 zbiórek zdobył dla gości Enes Kanter.

W Warriors Duranta wspierali Stephen Curry (24 punkty), Klay Thompson (14) oraz Draymond Green (12).

Warriors (bilans 36-6) zagrają z Thunder (25-19) jeszcze dwa razy, ale już na wyjazdach – 12 lutego oraz 20 marca.

