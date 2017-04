Popis LeBrona, historyczny powrót Cavs – to są mistrzowie!

„Król” rzucił 41 punktów, miał 13 zbiórek i 12 asyst, a jego zespół odrobił w drugiej połowie aż 25 punktów straty. Oczywiście z odpowiednią nawiązką, dzięki czemu Cavaliers wygrali w Indianapolis 119:114 i prowadzą w serii 3-0.

W końcówce sezonu zasadniczego, to oni tracili duże zaliczki i przegrywali w ten sposób mecze, ale to jest play-off, tu klasowe drużyny wiedzą, jak wygrywać. Cleveland Cavaliers pokazali to w czwartek, gdy uciekli spod topora.

Po pierwszej kwarcie Indiana Pacers prowadzili 37:27, a do przerwy – aż 74:49! Jeszcze w połowie trzeciej kwarty było 87:67 dla gospodarzy, choć widać było, że Cavs opanowali kryzys. Od tego momentu goście zdobyli 13 kolejnych punktów nie tracąc żadnego i na dobre wrócili do gry.

Wyrównali – na 98:98 – dopiero po wsadzie LeBrona na 7 minut przed końcem meczu, a potem poszli za ciosem. Trafiał James, ważne trójki rzucili Kyle Korver i Channing Frye, a także sam „Król” – jego rzut na 111:107 był kluczowy, po nim Pacers już się nie zbliżyli.

James w drugiej połowie szalał – zdobył aż 28 punktów, zgromadził triple-double, ale przede wszystkim sprawił, że jego zespół odrobił największą stratę z pierwszej połowy w historii play-off. Poprzedni rekordowy powrót po 24 minutach, to wyjście z -21, czego dokonali Baltimore Bullets przeciwko Philadelphia Warriors w 1948 roku.

James miał w czwartek solidną grupę wsparcia – po 13 punktów rzucili Kevin Love, Kyrie Irving, J.R. Smith i Channing Frye, a 12 „oczek” dodał jeszcze Deron Williams. Sam „Król” miał 14/27 z gry, w tym 6/12 za trzy, a gdyby lepiej trafiał z wolnych (7/14), jego dorobek byłby jeszcze bardziej okazały.

Pacers niewiele przyniosły wysiłki Paula George’a (36 punktów, 15 zbiórek, 9 asyst), jego zespół jest o krok od odpadnięcia. Mecz nr 4 odbędzie się w niedzielę w Indianapolis.

Czwartkowe wyniki play-off:

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 114:119, stan rywalizacji 0-3

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 104:77, stan rywalizacji 2-1

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 105:94, stan rywalizacji 1-2

