Popisowy mecz Dąbrowy – Stal przegrywa po raz pierwszy

Zespołowa, skuteczna gra i rewelacyjna druga kwarta (34:14) dały MKS drugie zwycięstwo w sezonie. W meczu z BM Slam Stalą (94:82) aż pięciu graczy Dąbrowy zdobyło przynajmniej 12 punktów.

MKS w tym sezonie dobrze zaczyna mecze, w czwartek było podobnie – dąbrowianie po 5 minutach prowadzili 16:9, a dwoma trójkami z rzędu popisał się Ben Richardson. Wraz z pierwszymi zmianami obraz gry zaczął się zmieniać. Wejście m. in. Michała Chylińskiego (7 punktów w 1 kwarcie) pozwoliło gościom na zniwelowanie strat. Po pierwszych 10 minutach Stal prowadziła 26:25.

Druga kwarta rozpoczęła się od bardzo dobrego fragmentu Jakuba Kobla, który nie przestraszył się dużo większego, wściekle naciskającego Daniela Szymkiewicza. Wciąż gorący był Richardson (12 punktów w pierwszej połowie, 4×3), atak dąbrowian płynął i nic na to nie mogli poradzić koszykarze Stali. Kwarta skończyła się serią 14:2 i gospodarze mogli schodzić na przerwę z prowadzeniem 59:40.

Po zmianie stron koszykarze Stali znaleźli sposób na obronę MKS – akcje dwójkowe z Shawnem Kingiem, jednak w defensywie nadal wyglądali na pogubionych. Błędy w komunikacji i, przegrywane raz po raz, pojedynki jeden na jeden dawały gospodarzom otwarte pozycje do rzutu, po których punktowali Cleveland Melvin z Treyem Davisem.

Obrona strefowa zarządzona przez Wojciecha Kamińskiego niewiele zmieniła, bo przewaga dąbrowian nadal była bezpieczna – 78:59.

Na ponad 5 minut do końca spotkania ostrowianie zmniejszyli jednak stratę do 10 punktów. Pod koszem swoją dominację raz jeszcze podkreślił King, potężnie dobijając piłkę po niecelnym rzucie Nowakowskiego.

Po czasie wziętym przez Jacka Winnickiego, dąbrowianie, m.in. dzięki rzutom Bartłomieja Wołoszyna, odparli jednak pogoń Stali.

Trener gospodarzy mógł w tym spotkaniu liczyć nie tylko na liderów swojej drużyny, ale tak naprawdę na każdego zawodnika z tej wąskiej rotacji MKS. Zmiana w piątce poskutkowała wzmocnieniem rezerwowego ustawienia, a przesunięty na ławkę Wołoszyn (15 punktów) był pewnym punktem ataku dąbrowian.

Najlepszymi punktującymi gospodarzy byli Ben Richardson i Cleveland Melvin (16 punktów), który wyróżnił się też bardzo dobrą selekcją rzutów – 7/10 z gry.

W Stali zadebiutował nowy środkowy, Ivan Maras. Czarnogórzec, grając „prosto z samolotu”, nie zaliczył udanego debiutu (16 minut, 1/4 z gry i bez zbiórki). Shawn King, jako jedyny, może mówić o pozytywnym występie – 20 punktów, 13 zbiórek.

Stal (bilans 3-1) rozpoczęła sezon od meczów z niżej notowanymi przeciwnikami, a teraz przyjdzie jej się zmierzyć z rywalem o wiele bardziej wymagającym. Do Ostrowa przyjedzie niepokonany Stelmet Enea BC Zielona Góra. MKS w następnej kolejce spróbuje sprawić niespodziankę w wyjazdowym spotkaniu z Arką Gdynia.

Grzegorz Szybieniecki https://twitter.com/gszyb

