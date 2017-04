Porażka Banvitu w finale Ligi Mistrzów

Damian Kulig zdobył 13 punktów i dobrze wspierał lidera zespołu Jordana Theodore’a, ale to Iberostar Teneryfa grał w niedzielę lepszy basket. Hiszpanie wygrali 63:59.

Finał Ligi Mistrzów rozgrywany był w hali Iberostaru i można powiedzieć, że gospodarze wykorzystali ten atut. Prowadzili praktycznie przez cały mecz, choć w czwartej kwarcie Banvit zbliżył się na dystans jednego trafienia.

I można było się spodziewać, że turecka ekipa Saso Filipovskiego zaraz wyjdzie na prowadzenie i wygra – tak, jak w półfinale z Monaco. W 38. minucie, po dwóch celnych rzutach z rzędu Damiana Kuliga, Iberostar prowadził tylko 58:57.

Wtedy jednak dwa wolne wykorzystał Davin White, a chwilę później rozgrywający gospodarzy trafił jeszcze rzut z dystansu. Koszykarze Banvitu w ostatniej minucie straty sześciu punktów już nie odrobili.

Kulig zdobył 13 punktów, miał 2 zbiórki i 2 przechwyty w 20 minut gry – Polak trafił 5 z 8 rzutów z gry oraz 2 z 4 wolnych. Był drugim najlepszym strzelcem Banvitu po Jordanie Theodore, który rzucił 17 oczek.

Dla Iberostaru 18 punktów zdobył Marius Grigonis, 14 dodał White. Hiszpański zespół zdobył pierwsze trofeum koszykarskiej Ligi Mistrzów w historii – to pierwszy sezon, w którym te rozgrywki się odbyły.

A Kulig został drugim koszykarzem w tym sezonie, który zagrał w finale europejskiego pucharu – kilka tygodni temu Adam Waczyński wygrał EuroCup z Unicają Malaga.

