Porażka na pożegnanie – Unics za mocny dla Stelmetu

Dobra pierwsza połowa i skuteczny Markel Starks to za mało. Drugi w tabeli VTB Unics Kazań pokonał w Zielonej Górze Stelmet Enea BC 82:73. Polski zespół zajął 12. miejsce w stawce 14 drużyn.

Stelmet zaczął od prowadzenia 11:2. Zielonogórzanie umiejętnie wypchnęli koszykarzy Unicsu spod kosza, co poskutkowało wieloma pudłami gości i zaledwie 2 punktami przez 5 minut gry.

Znakomicie w mecz wszedł Markel Starks. Amerykanin był w tym spotkaniu niesamowicie gorący zza łuku – do przerwy trafił 5 trójek i miał na koncie 17 punktów.

Zespół z Kazania przed przerwą doszedł Stelmet, a na początku trzeciej kwarty wyszedł już na prowadzenie. Po ich stronie zdecydowanie zwiększyła się intensywność w obronie, z czym nie do końca potrafili sobie poradzić gospodarze.

Starksem zaopiekował się Pierria Henry, agresywnie odcinał go od piłki, co skutecznie wyłączyło lidera zielonogórzan z gry. W ataku z kolei goście zaczęli trafiać z dystansu, a akcje w ataku wyglądały na coraz łatwiejsze.









Olbrzymim problemem w tym meczu po stronie Stelmetu były straty. Unics zakończył mecz z zaledwie 7 stratami, kiedy gospodarze mieli ich aż 20.

Po dwóch trójkach, Koszarka i Sokołowskiego, zielonogórzanie zbliżyli się na 3 punkty, ale Unics zaraz potem odpowiedział po raz kolejny skutecznymi akcjami i przed czwartą kwartą prowadził 66:61.

W czwartej kwarcie Unics wypracował sobie bezpieczną, około 10-punktową przewagę i już nie oddał jej do końca. Rosjanie ostatecznie pokonali Stelmet Eneę BC 82:73. Najskuteczniejszym graczem w zespole gości był Maurice Ndour, który zdobył 17 punktów.

To był już ostatni mecz zespołu z Zielonej Góry w VTB. Swoją przygodę w w tej lidze zakończyli z bilansem 5-21, co dało im 12. miejsce na 14 zespołów.

GS

