Porzingis na długo w Mavs – wielki duet z Donciciem

Kristaps Porzingis uzgodnił warunki pięcioletniego, maksymalnego kontraktu wartego 158 milionów dolarów z Dallas Mavericks. Łotysz razem z Luką Donciciem będzie tworzył jeden z najbardziej ekscytujących duetów w całej NBA.

Dallas Mavericks nie zawahali się i zaoferowali Kristapsowi Porzingisowi maksymalny kontrakt. Jego zdrowie jest lekko wątpliwe, jednak robiąc wymianę po niego zimą powiedziało się „A”, teraz należało powiedzieć „B”. Przez 5 kolejnych lat łotewski podkoszowy/skrzydłowy zarobi 158 milionów dolarów.

W swoim ostatnim sezonie przed kontuzją, Porzingis (24 lata, 221 cm) w barwach Knicks notował średnio aż 22.7 punktu, 6.6 zbiórki oraz 2.4 bloku na mecz. Trafiał 44% rzutów z gry.

W Teksasie zostaje także Dwight Powell. Kanadyjczyk otrzymał od Dallas ofertę 3-letniego, wartego 33 miliony dolarów, kontraktu.

Mavericks konsekwentnie realizują plan, jaki nakreślili sobie wymieniając Dennisa Simtha Jr., DeAndre Jordana i Wesleya Matthewsa do Knicks – chcą budować wokół duetu Luka Doncić i Kristaps Porzingis.

Zbliżający się sezon będzie pierwszym wspólnym tych dwóch graczy, jednak już można powiedzieć, że Dallas, szczególnie dla Europejczyków, będzie wyjątkowo ekscytujące do oglądania.

