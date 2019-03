Posiłki z Parmy – Stelmet ma 2 nowych Amerykanów!

Środkowy Michael Humphrey i rzucający Kodi Justice zasilają szeregi zespołu z Zielonej Góry. Obaj poprzednio grali w rosyjskim zespole Parma Perm, z który Stelmet rywalizował w ramach ligi VTB. Obaj podpisali kontrakty na 1.5 sezonu.

LV Bet – obstawiaj koszykówkę i wygrywaj kasę! >>

Michael Humphrey (23 lata, 206 cm) to absolwent uczelni Stanford, na której spędził 4 lata. Obecny sezon jest jego debiutanckim na europejskich parkietach i w ogóle w profesjonalnej koszykówce. W barwach Parmy, w 16 meczach zdobywał średnio 7 punktów i zbierał nieco ponad 3 piłki w 19 minut.

Humphrey to dynamiczny biały podkoszowy, szukając porównania można zerknąć na Adama Kempa z Polpharmy Starogard Gdański. Amerykanin raczej nie rzuca z dystansu, ale oprócz gry bliżej obręczy, potrafi także przymierzyć z 4-5 metrów.

Kodi Justice (23 lata, 196cm) ukończył uczelnie Arizona State, gdzie także grał 4 lata. W ostatnim roku zdobywał ponad 12 punktów, a przez całą swoją uniwersytecką karierę balansował na granicy 40% za 3 punkty.

Parma, podobnie jak w przypadku Humphreya, to jego pierwszy klub w Europie. Justice w 10 meczach ligi VTB wyszedł w pierwszej piątce, zdobywał średnio ponad 10 punktów, miał 2,3 asysty i trafiał za 3 na poziomie 35%, a to wszystko w 22 minuty.

Amerykański obwodowy to przede wszystkim strzelec. Bardzo dobrze ułożona ręka daje nadzieję na to, że Kodi będzie lepiej punktował z dystansu niż Gabe DeVoe, który trafia za 3 ze skutecznością 30%, co jest wynikiem nieco poniżej oczekiwań.

Obaj wyglądają jak uzupełnienia składu i poszerzenie rotacji, o czym mówił w wywiadach trener Igor Jovović i prezes Janusz Jasiński. Jednak nie są to, wedle zapowiedzi, gracze doświadczeni, którzy w playoff na pewno zrobią różnice.

Grzegorz Szybieniecki

LV Bet – obstawiaj koszykówkę i wygrywaj kasę! >>