Co za potęga pod koszem – Litwa sprawdzi Polaków

Już w piątek bardzo ciekawie zapowiadający się test – zagramy w Kłajpedzie z reprezentacją Litwy, jednym z poważnych kandydatów do medali na EuroBaskecie.

Litwa to zawsze drużyna z wysokiej półki, bez względu na aktualny skład. W tym roku jednak jej zestaw zawodników na pozycjach od 3 do 5 musi robić szczególne wrażenie.

Trener Dainius Adomaitis nie ukrywa, że centralną postacią zespołu będzie Jonas Valanciunas, środkowy Toronto Raptors. Na pozycji silnego skrzydłowego Litwa ma z kolei Domantasa Sabonisa z obecnie już Indiana Pacers i (szukającego właśnie klubu) Donatasa Motiejunasa.

Na trójce z kolei gwiazdą będzie Mindaugas Kuzminskas z Knicks, a jest jeszcze przecież niezmordowany Jonas Maciulis z Realu Madryt. Pozycje obwodowe Litwinów od kilku sezonów nie wyglądają aż tak okazale, ale dobrych graczy nie brakuje. Doświadczony Mantas Kalnietis ostatnio gra w Armani Mediolan i ma rosnącą konkurencję w postaci Lukasa Lekaviciusa. “Litewski Isaiah Thomas” podpisał niedawno kontrakt z Panathinaikosem.

Mecz z Litwą zagramy w najbliższy piątek, o godz. 19.30. Następnego dnia o godz. 16.45 zmierzymy się z przegranym spotkania Łotwa – Gruzja. Zapowiadają się świetne testy dla reprezentacji Polski.

Harmonogram turnieju w Kłajpedzie:

Piątek, 4 sierpnia

16.45 – Łotwa vs. Grizja

19.00 – Litwa vs. Polska*

Sobota, 5 sierpnia

16.45 – Polska vs. Łotwa/Gruzja

19.00 – Litwa vs. Łotwa/Gruzja

*Mecz będzie transmitowała litewska telewizja. Nic jeszcze nie wiemy o ewentualnej transmisji w Polsce.

