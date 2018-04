Poważne osłabienie Stelmetu – koniec sezonu Kelatiego?

Kontuzja kolana byłego reprezentanta Polski, odniesiona w sobotnim meczu Stelmetu ze Stalą, okazała się niestety poważna. Thomas Kelati musi przejść zabieg, przerwa ma potrwać co najmniej 8 tygodni.

Thomas Kelati (35 lat) to ważny element rotacji mistrzów Polski, jeden z tych graczy, którzy zaczęli grać wyraźnie lepiej po przyjściu trenera Andreja Urlepa – tym bardziej jest to znaczące osłabienie Stelmetu, który przecież nie grał ostatnio najlepiej. Także w pechowym meczu ze Stalą, Kelati zaczął od dwóch celnych rzutów z dystansu. W sezonie ligowym zdobywał średnio 7 pkt. na spotkanie, trafiał bardzo dobre 47% rzutów z dystansu.

Prognozowane 8 tygodni oznacza ewentualny powrót na początku czerwca, czyli w trakcie finałów ligi. Oby się udało, ale brzmi jak cel bardzo trudny do osiągnięcia.

Treść komunikatu klubu z Zielonej Góry:

„Thomas Kelati doznał kontuzji kolana podczas meczu w Ostrowie. Udał się już do kliniki w Monachium, gdzie zostanie przeprowadzony zabieg artroskopii kolana.

Po meczu w Ostrowie nasz zawodnik udał się do szpitala w Żarach, gdzie przeszedł rozszerzoną diagnostykę obrazową.

– Thomas doznał obrażeń stawu kolanowego. Wymagają one leczenia w postaci artroskopii. Zabieg zostanie przeprowadzony w klinice w Monachium, z którą nasz zawodnik współpracuje od lat – mówi Maciej Siankowski, lekarz medycyny ds. ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Po zabiegu Thomas Kelati będzie indywidualnie pracował pod okiem naszych klubowych fizjoterapeutów Krzysztofa Mireckiego i Piotra Pigili. Chcielibyśmy, aby Thomas powrócił do gry jak najszybciej, jednak należy się liczyć z przerwą co najmniej ośmiu tygodni.”

