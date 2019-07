Poważne wzmocnienia w Poznaniu – Struski i Bręk w Biofarmie

Po sezonie spędzonym w ekstraklasie Filip Struski i Dawid Bręk przenoszą się na parkiety pierwszoligowe. Obaj w ostatnim tygodniu podpisali kontrakty z zespołem Biofarmu Basket Poznań.

Filip Struski (25 lat, 200 cm) wraca do Poznania po przerwie na sezon w barwach Polpharmy Starogard Gdański. 25-letni skrzydłowy odnalazł się w systemie Artura Gronka i jako zmiennik na pozycji numer 4 często był idealnym wsparciem z ławki.

Minione rozgrywki zakończył ze statystykami na poziomie 4,8 punktu (przy 36% za 3 punkty) i 4,1 zbiórki w ponad 17 minut gry. W ataku Filip głównie operował na obwodzie – oddał więcej rzutów za 3 punkty, niż za 2. W zespole z Poznania zastąpi w składzie Mikołaja Kurpisza, który odszedł do Trefla Sopot.

Dawid Bręk (29 lat, 187 cm) w barwach Biofarmu Basket Poznań dopiero zadebiutuje. Co ciekawe, jego transfer do stolicy Wielkopolski oznacza, że w nadchodzących rozgrywkach będzie występował w jednej drużynie z bratem, Mateuszem.

Dawid miniony sezon spędził w Spójni Stargard, gdzie był rezerwowym na pozycji numer 1. Rozgrywki 2018/19 zakończył ze średnimi na poziomie 3,4 punktu (34% za 3, 34% z gry) i 2,3 asysty w ponad 13 minut gry.

Jak na warunki 1. Ligi Biofarm Basket wzmocnił się znacząco. W drużynie wciąż jest przecież jeden z najlepszych graczy całego zaplecza PLK, czyli Marcin Flieger, który stworzy bardzo niebezpieczny duet właśnie z Brękiem.

RW