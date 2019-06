Powrót Bestii – Adam Hrycaniuk zagra w Arce Gdynia

Bardzo doświadczony podkoszowy, reprezentant Polski, Adam Hrycaniuk przenosi się z Zielonej Góry do Arki, czyli po 6 latach w Stelmecie wraca do Gdyni.

Adam Hrycaniuk (35 lat, 206 cm) od lat był podporą strefy podkoszowej Stelmetu Enei BC, boiskowym walczakiem i jednym z lepszych obrońców na swojej pozycji. Podobnych rzeczy oczekiwać będzie od niego Przemysław Frasunkiewicz.

„Bestia” wirtuozem z piłką w rękach nie jest, ale daje drużynie wiele rzeczy niekoniecznie na pierwszy rzut oka widocznych. Twarde zasłony, podkoszowa walka i przede wszystkim jak na ten wzrost dobre poruszanie się na nogach to atuty Hrycaniuka. Oczywiście przy kolejnych ruchomych zasłonach Adama można się delikatnie pod nosem uśmiechać, jednak nie można zapominać, że to gracz bardzo ceniony przez trenerów, którego opinia właśnie na takich koszykarskich „babolach” trochę niesprawiedliwe cierpi.

Hrycaniuk wskakuje więc w miejsce Adama Łapety. Choć wielokrotnie trener Frasunkiewicz chwalił „Łapę” za grę, to jednak jego poprzedni sezon nie należał do najbardziej udanych. „Bestia” nie da na pewno takiej obrony obręczy jak Łapeta, ale za to będzie z pewnością lepszy na ewentualnych przekazaniach krycia, których było naprawdę mnóstwo w playoff.

Upson i Hrycaniuk, czyli tegoroczna para środkowych Arki, to gracze o innej charakterystyce, co powinno pozwolić odpowiednio dostosowywać się gdynianom do przeciwnika. Nie można także zapominać o doświadczeniu Adama, które przyda się w grze na europejskich parkietach.Wkrótce więcej informacji na ten temat.

Treść oficjalnego komunikatu Arki Gdynia:

„Gdyński Klub Koszykówki Arka SA informuje, że mierzący 206 cm doświadczony polski środkowy Adam Hrycaniuk podpisał kontrakt sportowy na reprezentowanie barw Asseco Arki Gdynia.

Hrycaniuk w ostatnim sezonie występował w Stelmecie Enea BC Zielona Góra i zdobywał średnio w Energa Basket Lidze 6.9 punktu oraz 5.1 zbiórki.

Ufamy, że zawodnik będzie wzmocnieniem formacji podkoszowej gdynian, życzymy mu sportowych sukcesów i godnego reprezentowania żółto-niebieskich barw.”