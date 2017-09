Pożegnanie z Europą – Stal odrobiła tylko punkt

Sezon się jeszcze właściwie nie zaczął, a ostrowianie już zakończyli grę w pucharach – w rewanżowym meczu z Bnei Herclijja wygrali 65:64, zabrakło 10 punktów.

Piąty zespół ligi izraelskiej okazał się za mocny dla brązowych medalistów Polski. W pierwszym spotkaniu Stal przegrała na wyjeździe 74:84, w czwartkowym rewanżu nie zdołała się zbliżyć do takiej różnicy na swoją korzyść.

Najwięcej, 6 punktów przewagi, „Stalówka” miała w drugiej kwarcie – od stanu 25:26 wyszła na 32:26, ale w ostatnich 40 sekundach pierwszej połowy goście za sprawą mającego przeszłość w NBA Taureana Greena, odrobili pięć „oczek”.

Po przerwie przeważało już Bnei, Stal dopiero w ostatniej minucie wyszła na punktowe prowadzenie, skończyło się 65:64. Zwycięskiego kosza, który nic nie dał, rzucił Mateusz Kostrzewski – autor 13 punktów, najlepszy strzelec ostrowian.

Stal fatalnie wykonywała w tym meczu wolne – trafiła tylko 9z 20. Trzeba też jednak przyznać, że goście nie byli lepsi (11/23). Ostrowianom nie siedziały też rzuty z dystansu, trafili tylko 4 z 18.

Poza Kostrzewskim skuteczni byli Aaron Johnson (11 punktów, 7 asyst) oraz Jure Skifić (10 punktów). Celności znów zabrakło Duane’owi Notice’owi (3/10), mocno pudłował też Michał Chyliński (1/7).

Dla Bnei 19 „oczek” zdobył Green.

