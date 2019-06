Pożegnanie legendy – Tony Parker kończy karierę

Aż 17 sezonów i 4 tytuły mistrzowskie w San Antonio, gdzie u trenera Gregga Popovicha grał wielką koszykówkę z m.in. Timem Duncanem i Manu Ginobilim. Tony Parker postanowił zakończyć piękną sportową karierę.

Słynny francuski rozgrywający, Tony Parker, zagrał 17 sezonów i zdobył 4 tytuły mistrzowskie w San Antonio. Spurs chcieli rok temu, aby jeszcze został, ale on wolał znaleźć się w zespole, który zaoferuje mu większą rolę. Ostatecznie na ubiegłe rozgrywki weteran wylądował jeszcze w Charlotte.

Jako rezerwowy Hornets miał całkiem udany sezon, zdarzały mi się prawdziwe powroty do przeszłości jak choćby w meczu z Miami Heat, gdy zanotował 24 punkty i 11 asyst. W wieku 36 lat, Parker stał się drugim najstarszym zawodnikiem z co najmniej 20 punktami i 10 asystami z ławki w historii ligi. Wcześniej w podobnym wieku udało się tego dokonać tylko jednemu graczowi i był to Magic Johnson. Spokojnie mógłby jeszcze grać…

W Charlotte Parker miał kontrakt 1+1, drugi sezon był opcją zawodnika. Jak doniosły dziś dziś amerykańskie media, Tony po namyśle nie zdecydował się już na kontynuowanie kariery. Nie spełni się zatem jego marzenie, które kilka razy publicznie wyrażał, że chciałby jeszcze wrócić do San Antonio i zagrać przez sezon w Spurs. Wieczorem informację potwierdził sam zainteresowany.

🇺🇸 It’s with a lot of emotion that I retire from basketball, it was an incredible journey! Even in my wildest dreams, I never thought I would live all those unbelievable moments with the NBA and the French National Team.

Thank you for everything! https://t.co/YKqTlnkG90

— Tony Parker (@tonyparker) June 10, 2019