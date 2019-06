Pożegnanie legendy – Vince Carter zagra ostatni raz

Vince Carter ogłosił, że sezon 2019/2020 będzie jego ostatnim w karierze. Jeden z najlepszych dunkerów w historii NBA występuje w najlepszej lidze świata nieprzerwanie od 1998 roku. Aktualnie szuka klubu, w którym mógłby skończyć karierę.

Vince Carter (rocznik 1977) ma już 42 lata, ale także nadal wielką ochotę do gry w koszykówkę. Ostatni sezon pokazał, że wciąż może być wartościowym zawodnikiem w rotacji zespołu NBA. W Atlanta Hawks w niedawno zakończonych rozgrywkach rozegrał 76 spotkań, w których zdobywał średnio 7,4 punktu w 17 minut gry. Wciąż pozytywnie zadziwiał formą, nie tylko rzutami z dystansu, ale również efektownymi wsadami.

Jak zapowiedział w programie The Jump emitowanym na ESPN, sezon 2019/20 będzie jego ostatnim w karierze. W to lato będzie wolnym agentem, więc nie wiadomo jeszcze, barwy którego klubu będzie reprezentował.

Carter w lidze jest od 1988 roku, kiedy to został wybrany z 5. numerem draftu przez Golden State Warriors, którzy w wymianie oddali go do Toronto Raptors, gdzie natychmiast zrobił furorę, zyskując przydomek „Air Canada”. To już 21 sezonów Cartera w NBA, i aż 8 klubów, dla których grał.

