Pożegnanie wielkich przyjaciół – Lakers wygrywają z Heat

Los Angeles wygrali domowe spotkanie z Miami Heat 108:105, a Lebron James zdobył 28 punktów, miał 12 asyst i 9 zbiórek. Był to ostatni mecz, jaki rozegrał przeciwko Dwyane’owi Wade’owi w NBA.

WINTER SALE – trwa sezon niezwykłych cen w Sklepie Koszykarza! >>

Ten sezon to już ostatnie kroki Dwyane’a Wade’a w NBA. 2 ze swoich 3 pierścieni mistrzowskich zdobył u boku Lebrona Jamesa, swojego wielkiego przyjaciela i długoletniego kolegi z drużyny. Mecz w Staples Center był ostatnim, w którym stanęli razem na tym samym parkiecie.

Na końcu meczu wynik zszedł na dalszy plan, obaj koszykarze, przyszli członkowie Hall of Fame, udzielali wspólnie wywiadów i wymienili się koszulkami. Obu łączy wiele, razem chociażby do ligi wchodzili, jednak 2 lata starszy Wade już jest daleko za górką, podczas gdy Lebron na szczycie wciąż jest i nie wygląda na gracza, który miałby z niego zaraz schodzić.

Lakers wygrali to spotkanie 108:105 i kontynuują swój marsz w górę tabeli – są już na 5 miejscu w Konferencji Zachodniej z bilansem 17-10. James był bliski triple double – 28 punktów, 12 asyst i 9 zbiórek. Najskuteczniejszym graczem Lakers był Kyle Kuzma, zdobywca 33 punktów.

W Los Angeles coraz bardziej rośnie apetyt na wygrywanie już w tym sezonie. Według doniesień Adriana Wojnarowskiego, Lakers zainteresowani są Trevorem Arizą z Suns, którego mieliby pozyskać w trójstronnej wymianie z udziałem Caldwella-Pope’a.

W tym meczu nie zagrali kontuzjowani Brandon Ingram i Rajon Rondo.

Na zupełnie innym biegunie są Heat, którzy jak na razie rozczarowują. Bilans 11-15 daje im co prawda 9, bliskie playoff, miejsce na Wschodzie, jednak po drużynie Erica Spoelstry można było spodziewać się znacznie lepszej gry.

W Los Angeles nie zagrał Hassan Whiteside, ale także Tyler Johnson. W meczu z Lakers wypadł im Goran Dragić. Kontuzje nie oszczędzają Miami i nie pomagają im w wygrywaniu. Najlepszym graczem w meczu z Lakers był Justice Winslow – 28 punktów i 7 zbiórek.

Kolejny mecz Lakers zagrają z Rockets, a Heat z Jazz.

Grzegorz Szybieniecki, https://twitter.com/gszyb

WINTER SALE – trwa sezon niezwykłych cen w Sklepie Koszykarza! >>