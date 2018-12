Pożegnanie z legendą – Mantas Cesnauskis i jego zacna kariera

Zadomowiony w Słupsku gracz został nowym trenerem STK Czarni. Nowa szansa w klubie oznacza jednak też, że Litwin z polskim obywatelstwem skończył bogatą karierę zawodniczą. Jest co wspominać!

WINTER SALE – trwa sezon niezwykłych cen w Sklepie Koszykarza! >>

STK Czarni Słupsk podali w poniedziałek, że zamiast Roberta Jakubiaka drużynę w 1 lidze prowadził teraz będzie właśnie Cesnauskis. W tym sezonie Mantas łączył funkcję boiskowego rozgrywającego i asystenta trenera. Z powodu kontuzji postanowił jednak zawiesić buty na kołku i wskoczyć w trenerski garnitur.

Mantas Cesnauskis urodził się 22 lipca 1981 roku w Płungianach. Koszykarską karierę rozpoczął w wieku 17 lat w litewskim Plunges Olimpas. Później przeniósł się na 2 lata do Anyksciu Puntukas, gdzie jego dobra gra stała się trampoliną do przejścia do słynnego Lietuvos Rytas Wilno.

Z Lietuvosem zdobył mistrzostwo Litwy w 2002 roku. Zanim trafił do Polski, Mantas występował w takich drużynach jak: Sakalai (Litwa), Nevezis Kiejdany (Litwa), Dexia Mons Eno (Belgia), Dentalcon Apoel Nikozja (Cypr).

Mantas w PLK

Do Polski przyjechał w sezonie 2006/07 – właśnie do Czarnych. Litwinowi tak się spodobało się w Słupsku, że zadomowił się tam aż na 6 sezonów. Po ślubie z Polką zrzekł się litewskiego obywatelstwa, aby otrzymać polskie obywatelstwo – stało się to 2 listopada 2010 roku.

Po 6 latach nad Słupią „Słupski Jagiełło” przeniósł się do Stelmetu Zielona Góra, z którym zdobył mistrzostwo Polski w 2013 oraz wicemistrzostwo w 2014 roku. Z Winnego Grodu przeniósł się na chwilę do Śląska Wrocław. Pod koniec lutego 2015 Cesnauskis powróci po blisko 3 latach do Słupska. Z „Czarnymi Panterami” zdobył 3 brązowe medale (2011, 2015, 2016).

Indywidualne osiągnięcia

Indywidualnie, w 2005 roku, był liderem strzelców litewskiej ekstraklasy. W Polsce rzucający słupszczan był wybrany dwukrotnie do Meczu Gwiazd PLK – w 2010 i 2011 roku. W drugim meczu nie wystąpił z powodu choroby. Dodatkowo, w 2011 roku miał najlepszą skuteczność za 3 punkty w całej lidze w rundzie zasadniczej (44.8%), a rok później był liderem w klasyfikacji skuteczności rzutów wolnych w całym sezonie (91.3%).

Cyferki Cesnauskisa

Mantas Cesnauskis w PLK rozegrał 385 meczów, w tym 14 w WKS Śląsku Wrocław, 70 w Stelmecie Zielona Góra oraz 267 w Czarnych Słupsk. Dodatkowo, w sezonie 2018/19 wystąpił w 12 meczach STK Czarni Słupsk w 1 lidze.

Dla Czarnych Panter zdobył 2773 punkty, w Zielonej Górze 308, a w Śląsku 70 oczek. Na parkietach PLK średnio zdobywał 8,18 pkt/mecz.

Marcin Tobis, @PulsBasketu

WINTER SALE – trwa sezon niezwykłych cen w Sklepie Koszykarza! >>