Ale prezent na czterdziestkę – Jason Terry znów w Milwaukee

Nie ma jak niespodzianka na okrągłe urodziny. W dodatku warta 2.3 miliona dolarów – tyle co nowa umowa Jasona Terry’ego w Milwaukee Bucks.

W takich butach szalał Kobe Bryant – zobacz! >>

15 września 1977 roku w Seattle przyszedł na świat „The Jet”, a 15 września 2017 Shams Charamia puścił w eter wiadomość, że Bucks zdecydowali się przesłużyć umowę z weteranem na kolejny sezon. Jego dziewiętnasty w karierze w NBA.

Złośliwi mówią, że dostatnią emeryturę w Milwaukee Terry zawdzięcza w większym stopniu starej znajomości z Jasonem Kiddem, niż sportowej formie w takim wieku, ale czas na boisku potrafił sobie wywalczyć.

Obsadzony w roli wchodzącego z ławki weterana, zagrał w 74 meczach i spędzał na boisku ponad 18 minut. Notował statystyki na poziomie 4.1 pkt i 1.4 asysty, trafiał 43% rzutów z gry i 42% prób z dystansu. W playoff (Bucks przegrali 2:4 z Raptors) zawiódł jednak, tak samo jak cały zespół z Milwaukee.









Jason Terry karierę zaczynał w 1999 roku w Atlancie, wybrany z numerem 10 draftu po tym, jak z uczelnią Arizona zdobył mistrzostwo NCAA. W 2009 roku (w Dallas) został wybrany najlepszym szóstym zawodnikiem ligi NBA , a w 2011 roku, także z Mavericks, zdobył swój jedyny tytuł mistrzowski.

RW

W takich butach szalał Kobe Bryant – zobacz! >>