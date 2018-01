Prezes Czarnych: Ja nie czuję się winny

Na piątkowej konferencji prasowej prezes Czarnych Słupsk Andrzej Twardowski potwierdził, że wszystko zmierza ku upadłości klubu. Sobotni mecz został odwołany.

Prezes Twardowski nie powiedział kategorycznie „upadliśmy”, mówił o teoretycznej, ostatniej furtce, ale nie było w tym żadnych konkretów i nie brzmiało to wiarygodnie. Dziennikarze zostali poinformowani, że klub rozpoczyna działania zmierzające do ogłoszenia upadłości i wycofania z PLK.

Andrzej Twardowski mówił o ciągu zdarzeń, które doprowadziły do upadłości klubu – działalności byłego menadżera, wycofaniu sponsora, braku pomocy z miasta. – Przepraszam wszystkich za to co się stało, ale ja nie czuję się winny – zaznaczył wyraźnie prezes Czarnych, dodając, że „swojemu dziecku”, jakim był klub poświęcił „kawał życia”.

Nie sposób się ze stwierdzeniem o braku winy zgodzić – za działalność klubu odpowiadają osoby nim zarządzające.

Twardowski podziękował też pracownikom, trenerom, zawodnikom za współpracę oraz walkę do samego końca, nikogo nie wymieniając z nazwiska.

Już w czwartek wieczorem PLK poinformowała o odwołaniu sobotniego meczu Czarni – Stal. Należy się spodziewać walkowerów z reszty zaplanowanych spotkań słupskiej drużyny. Dotychczasowe wyniki zostaną utrzymane, ponieważ zespół rozegrał więcej niż połowę przewidzianych gier.

