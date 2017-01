Prezes Czarnych vs Tarek Khrais: Będą wnioski do prokuratury

Andrzej Twardowski nazwał „klasycznym wyłudzeniem” przelewy za cztery faktury, które Marcin Sałata wysyłał z prywatnego konta na konto Tanto, firmy Tarka Khraisa. Agentowi, z którym współpracował, zarzucił też inne nielegalne działania.

Konferencja odbyła się w siedzibie Czarnych w poniedziałkowe przedpołudnie i była m.in. reakcją na wywiad agenta koszykarskiego Tarka Khraisa, którego ten udzielił w niedzielę PolskiKosz.pl. Andrzej Twardowski wykazywał nieetyczne i niezgodne z prawem – jego zdaniem – działania Khraisa, pokazując smsy, które wymieniał z agentem, cytując maile, czytając wydruki przelewów z prywatnych kont Marcina Sałaty.

– Jestem w trakcie odkrywania kolejnych wątków, zaprezentuję państwu to, co możemy podać jako fakty, na co mamy dokumenty – zaznaczył Twardowski.

Czego się dowiedzieliśmy?

– w poniedziałek Czarni zawiesili w czynnościach zawodnika Jarosława Mokrosa z trzech przyczyn: nieobecności na treningach od 3 stycznia, próby wyłudzenia pieniędzy z klubu, wprowadzania klubu w błąd podczas prób wypracowania porozumienia

– Twardowski powiedział, że wezwanie do zapłaty pieniędzy Jarosławowi Mokrosowi oraz wypowiedzenie jego umowy, jest „obciążone przestępstwem polegającym na próbie wyłudzenia nienależnych środków z klubu”. – Zawodnik chciał wypłaty wynagrodzenia oraz rekompensaty za utratę tego wynagrodzenia. Jest to świadome działanie przestępcze – mówił Twardowski.

– prezes nazwał „klasycznym wyłudzeniem” przelewy za cztery faktury, które między grudniem 2015 roku oraz sierpniem 2016 roku, Marcin Sałata wysyłał z prywatnego konta na konto Tanto, firmy Tarka Khraisa. Było to 11,3 tys. zł tytułem „FV Kacper Borowski” oraz 6 tys. zł za „FV Marek Zywert”.

– te cztery przelewy oraz dwa inne, które na konto agenta poszły z innego, rodzinnego konta Sałaty, Twardowski zgłasza do prokuratury

– prezes Czarnych uważa, że status Tanto – firmy Tarka Khraisa – jest niejasny, że jest to firma „dziwna” – wynika to z jego analizy wpisów w KRS

– Twardowski składa także zawiadomienie do sekretarza generalnego FIBA oraz do prezesa PZKosz, że ze względu na „działania nieetyczne i kryminalną przeszłość agenta”, Tarek Khrais nie powinien posiadać licencji

– od niedzielnego wieczoru Jerel Blassingame i Justin Jackson nie są zawodnikami klubu

ŁC