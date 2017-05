Prezes klubu PLK zaszalał – izba wytrzeźwień i zawieszenie

W lokalnych mediach aż huczy – jedna z osób zarządzających Polfarmeksem Kutno ma poważne problemy z prawem. Prezes, były prokurator rejonowy, po awanturze na osiedlu szarpał się z policją i wylądował w izbie wytrzeźwień.

„Jak udaje nam się nieoficjalnie ustalić, były prokurator rejonowy miał wdać się w szamotaninę i uderzyć, prawdopodobnie w nogi, jednego z policjantów z VII komisariatu policji w Łodzi. Sytuacja zaczęła się od tego, że E. na jednym z łódzkich osiedli zakłócał spokój i „dobijał” się do jednego z mieszkań. Zaniepokojeni lokatorzy wezwali policję. E. miał być kompletnie pijany, prawdopodobnie miał zakrwawioną twarz. Oprócz uderzenia mundurowego miał także grozić policjantom, twierdzić, że „wszystkich ich wyp… z roboty”. Miał także kierować groźby w stronę ratowników medycznych. Po tej sytuacji trafił na izbę wytrzeźwień” – napisał portal Kutno.net.pl.

Według naszych informacji, chodzi o Sławomira Erwińskiego, prezesa zarządu stowarzyszenia KKS PRO-Basket Kutno, jedną z najważniejszych osób w klubie, który do lipca 2016 roku był także prokuratorem rejonowym.

– W ubiegłym tygodniu prokurator okręgowy w Łodzi, jako przełożony dyscyplinarny, podjął decyzję o zawieszeniu prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kutnie w pełnieniu obowiązków służbowych – powiedział serwisowi Kutno.net.pl Krzysztof Bukowiecki , rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Polfarmex i bez tego rodzaju skandali ma mnóstwo problemów. Drużyna nie zdołała się utrzymać w PLK, a klub ma zaległości finansowe na poziomie przynajmniej kilkuset tysięcy złotych. Może mu nawet grozić upadłość.

