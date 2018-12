Prezes Piesiewicz: Decyzja po rozmowie z kibicami Anwilu

Nowy prezes PZKosz, a jednocześnie dotychczasowy prezes PLK, Radosław Piesiewicz opowiedział w wywiadzie, że przekonał się do kandydowania w wyborach po wzruszającym spotkaniu z kibicami Anwilu.

W rozmowie ze Sportowymi Faktami (całość tutaj >>) prezes Radosław Piesiewicz opowiada o swoich planach na rozpoczętą kadencję – obiecuje m.in likwidację przepisu o 2 Polakach na boisku, stworzenie cyklu centralnych turniejów dla drużyn młodzieżowych czy wsparcie dla klubów stawiających na młodych graczy.

Prezes PLK i PZKosz mówi też o celu, jakim jest osiągnięcie oglądalności meczów ligowych na antenach Polsatu na poziomie 200 tys. widzów. To spore wyzwanie, bowiem jak dotąd za jego kadencji, spadki oglądalności są kontynuowane.

Najwięcej kontrowersji wśród czytelników wzbudziła jednak opowieść o tym, jak to przełomowym momentem w decyzji o kandydowaniu stała się atmosfera spotkania z kibicami Anwilu Włocławek, do którego doszło podczas meczu w Gnieznie. Spotkanie zapewne faktycznie było miłe, no ale nie bądźmy dziećmi…

Po wytarciu chusteczką łez wzruszenia, które cisną się nam do oczu podobnie jak Panu Prezesowi, przychodzi do głowy w sumie tylko jedno zdanie podsumowania: Panie Prezesie, naprawianie polskiej koszykówki można spokojnie zacząć także od szacunku dla inteligencji kibiców!

Tomasz Sobiech

