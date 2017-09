Prezes PLK Marcin Widomski zrezygnował – teraz Marek Pałus?

Były prezes PZKosz jest jedyną osobą, której nazwisko wymienia się w kontekście szefowania lidze. Grzegorz Bachański zapowiada konsultacje z klubami.

Rezygnacja Marcina Widomskiego, którą we wtorek ogłoszono na stronie ligi, nie jest żadnym zaskoczeniem – o spodziewanej zmianie na stanowisku prezesa pisaliśmy już w grudniu. Od dawna wiadomo było, że Widomski w roli szefa ligowej spółki się nie sprawdził, problem w tym, że PZKosz nie miał dobrego kandydata na nowego prezesa.

Dobrego, czytaj takiego, który będzie w stanie przyciągnąć do ligi pieniądze. Spółka nie ma kasy, chodzą słuchy o jej długach. Nawet takich, które przekraczają kapitał zakładowy spółki, czyli 1 mln złotych.

To kto po Widomskim? – Na razie mogę powiedzieć tyle, że spółka działa normalnie – mówi nam Grzegorz Bachański, prezes PZKosz, a zarazem wiceprezes PLK, który teraz przejmie obowiązki Widomskiego. – Chcę się spotkać z klubami i przedyskutować z nimi kwestię wyboru nowego prezesa. Najpewniej w pierwszym miesiącu rozgrywek.

Czy nowym prezesem ligi może być Marek Pałus – wieloletni współpracownik Bachańskiego, były szef PZKosz, za którego kadencji związek popadł w ogromne długi? W środowiskowych rozmowach to jedyne nazwisko, które pojawia się od dłuższego czasu. – Odmawiam komentarza, na dzisiaj trudno mi cokolwiek powiedzieć – mówi prezes PZKosz.

– Najpierw spotkam się z klubami, być może te osoby, które w ostatnich miesiącach były chętne do rozmów o reformie ligi, będą miały swojego kandydata – dodał Bachański mając zapewne na myśli Janusza Jasińskiego (Stelmet), Macieja Wiśniewskiego (Polski Cukier) i Kazimierza Wierzbickiego (Trefl).

I tylko można się dziwić, że z tymi manewrami (rezygnacja Widomskiego, konsultacje z klubami) czekano na środek EuroBasketu i miesiąc startu ligi. Rozgrywki ruszają 30 września.

ŁC

