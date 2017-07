Prezes Torunia pisze do PLK – będzie bunt klubów?

Szef Polskiego Cukru w otwartym liście do ligi, związku i klubów wykazuje, że PLK S.A. nie ma umocowania prawnego do prowadzenia rozgrywek ligowych. I namawia kluby do niepłacenia wpisowego do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Pogarszającą się kondycję PLK obserwujemy od miesięcy – brak sponsora, okrojenie transmisji telewizyjnych, przywrócenie wpisowego dla klubów, anulowanie nagród…

Kluby próbują reagować, ale są zbyt słabe i podzielone, by stać się dla PZKosz partnerem w rozmowach o przejęciu spółki. Ale może zjednoczą się w kwestii wpisowego, które zabierze im z budżetów po 60 tys. zł?

Dotarliśmy do maila, jaki prezes Polskiego Cukru Toruń Maciej Wiśniewski rozesłał na początku tygodnia do zarządu PLK S.A., zarządu PZKosz oraz klubów PLK. Stawia w nim trzy pytania:

1. Czy pomiędzy PLK i PZKosz została zawarta nowa umowa dotycząca zasad funkcjonowania ligi zawodowej na sezon 2017/18 i następne?

2. Czy Minister Sportu i Turystyki wyraził zgodę na zawarcie takiej umowy?

3. Czy PLK jest obecnie umocowana (na jakiej podstawie) do organizowania rozgrywek w postaci ligi zawodowej na sezon 2017/18 i następne?

Dalej Wiśniewski szczegółowo prezentuje stanowisko swojego klubu, a list kończy tak: „[…] do czasu uzyskania satysfakcjonujących wyjaśnień lub usunięcia w/w braków w umocowaniu PLK, wpłata „wpisowego” jako nie mająca (z uwagi na brak stosownej umowy) waloru wiążącej Kluby Koszykarskie podstawy prawnej, nie powinna być uiszczana.”

