Z prezesa PLK na dyrektora Legii – jest ryzyko, jest zabawa?

Marcin Widomski, który nie poradził sobie w kryzysowej sytuacji w PLK, przechodzi do Legii, w której łatwiej raczej nie będzie.

Minister spraw zagranicznych na czasy pokoju – to chyba najlepsze, krążące zresztą w środowisku, określenie dla predyspozycji Marcina Widomskiego. Reklamowane obycie w FIBA i kontakty w Europie, znajomość języków, podróże do kadrowiczów, by porozmawiać o roli w reprezentacji – to jego świat.

Praca pod presją, w trudnych warunkach, zarządzanie kryzysem? Nie, to raczej nie Marcin Widomski. Ostatnie miesiące w PLK są tego najlepszym przykładem, a wcześniej była przecież także rezygnacja z funkcji sekretarza generalnego PZKosz. Same męki, zero pozytywów.

A teraz będzie Legia, raczej spadek niż awans w karierze. I to ledwie dzień po rezygnacji z funkcji prezesa PLK, co samo w sobie wygląda dziwnie. Cały ruch był ewidentnie przygotowany, zresztą plotki o Widomskim w Legii krążyły od tygodni, a z kilku źródeł bliskich byłemu prezesowi PLK słyszeliśmy, że pomagał warszawskiemu klubowi w wyszukiwaniu graczy.

W Legii Widomski ma kierować bieżącą działalnością klubu, odpowiadać za współpracę ze sponsorami i kontakty z PLK. Pewnie liczy się z tym, że w najbliższych miesiącach czekają go trudne decyzje personalne, reakcje na słabsze wyniki czy zachowania kibiców.

Słowem – gaszenie pożarów, zarządzanie kryzysem, zdecydowane ruchy wywołane potrzebą chwili. Czy Widomski jest na to gotowy?

Chyba, że tak, jak to było w Polonii 2011, gdzie był prezesem, a nawet w PZKosz i PLK, gdzie pełnił ważne funkcje, on będzie stał w drugim szeregu i udzielał się jako dyplomata. Wtedy ważniejsi od niego i tak byli Walter Jeklin i Grzegorz Bachański, teraz pewnie będzie Jarosław Jankowski.

ŁC

