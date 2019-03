„Prezydent” rządzi w Radomiu – HydroTruck lepszy od AZS-u

HydroTruck przerwał serię zwycięstw AZS-u Koszalin i na własnym parkiecie pokonał „Akademików” 91:78. Doskonały występ zaliczył Duda Sanadze, zdobywca aż 33 punktów.

Marek Łukomski wciąż do dyspozycji ma zaledwie 7 zdrowych zawodników, co przy grze co kilka dni nie pozwoliło akademikom utrzymać właściwej intensywności przez cały mecz.

Skrzętnie wykorzystali to radomianie, którzy mogli sobie pozwolić na większą rotację i dłuższy odpoczynek dla kluczowych zawodników.

Znów pełne 40 minut rozegrał Torey Thomas. Amerykanin, który został MVP poprzedniej kolejki, w swoim powrocie do Radomia, gdzie zdobywał srebro, zdobył 20 punktów i rozdał 4 asysty.

Statystycznie wygrał pojedynek z Obiem Trotterem, który skończył to spotkanie z 9 punktami. Jednak to gracz HydroTrucku cieszył się ze zwycięstwa.

W rolę lidera gospodarzy tym razem wcielił się Duda Sanadze, który tego wieczoru momentami był niesamowity. Zdobył 33 punkty, trafił 5 trójek i 10 z 12 rzutów wolnych. Obrońcy nie potrafili znaleźć sposobu na zatrzymanie Gruzina.

Obaj trenerzy w tym spotkaniu długimi fragmentami grali bez nominalnych środkowych. W Radomiu, oprócz Adriana Boguckiego,, takiego po prostu nie ma i chcąc zneutralizować przewagi szybkościowe Carla Lindboma, czy Jarvisa Williamsa Marek Łukomski zdecydował się na grę Grzegorzem Surmaczem na pozycji numer 5.

AZS przegrał i tym samym zakończyła się seria 3 zwycięstw z rzędu „Akademików”. Dzięki tej wygranej zespół z Radomia dogonił w ligowej tabeli AZS i zapewnił sobie przewagę w bezpośrednim pojedynku. W Koszalinie, w pierwszej rundzie przegrali tylko 3 punktami – 75:78.

Obie drużyny mają 2 zwycięstwa więcej niż zespoły z dna tabeli, co pozwoli im nieco spokojniej przygotowywać się do kolejnych meczów. AZS podejmie u siebie Stal, a HydroTrucka czeka wyjazd do Warszawy.

RW

