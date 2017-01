Problemy PLK – liga zwolniła także rzecznika

Michał Pacuda jest w gronie pracowników ligi, którzy w minionym tygodniu otrzymali wypowiedzenia. To kolejny znak, że w spółce kończą się pieniądze.

– Dostałem wypowiedzenie w środę. Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia – powiedział nam Pacuda, który nie chciał się wypowiadać odnośnie innych. Odesłał do prezesa, z Marcinem Widomskim nie udało nam się skontaktować.

Osoba bliska PLK potwierdziła nam jednak, że wypowiedzenia dostała w minionym tygodniu część pracowników – ci, którzy wystawiają za swoje usługi faktury. Ostatnio w lidze były też opóźnienia w płatnościach pensji i rachunków. – Generalnie, to nic nie wiadomo – usłyszeliśmy.

Podobnie wypowiedział się jeden z ligowych prezesów. – Słyszałem wcześniej, że w styczniu mogą pojawić się problemy tej natury, że takie ruchy mogą nastąpić. Ale o konkretnych zwolnieniach nic nie wiedziałem – powiedział nam w piątek wieczorem.

O tym, że w biurze ligi wręczają pracownikom wypowiedzenia, w piątek po południu napisał na Twitterze Jakub Wojczyński z „Przeglądu Sportowego”.

Fakt redukcji zatrudnienia najpewniej oznacza jedno – liga, która od początku rozgrywek nie ma sponsora tytularnego, ma problemy finansowe, brakuje jej na bieżącą działalność. W grudniu PLK zrezygnowała z kilku transmisji w Polsacie – z tych, za które do końca roku zobowiązana była płacić.

W listopadzie, na spotkaniu prezesów klubów we Włocławku, Marcin Widomski poinformował o pacie w rozmowach z PZU, ale dodał też, że prowadzi negocjacje z innym potencjalnym sponsorem. Nie ujawnił jednak jego nazwy, od tamtego czasu nie przekazał klubom żadnej innej informacji na ten temat.

ŁC

