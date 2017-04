Ale promocja w Unibet – można wygrać aż 1000 euro!

Play-off w NBA zaczyna się w sobotę 15 kwietnia, a Unibet już ruszył z atrakcyjną promocją – co tydzień można wylosować aż 1000 euro!

Zasady promocji są dość proste – co tydzień Unibet przygotowuje pulę nagród w wysokości 10 tys. euro dla tych, którzy obstawiają wyniki NBA lub NHL. I co poniedziałek odbędzie się losowanie – 10 szczęśliwców dostanie po 1000 euro!

Promocja będzie trwała do zakończenia play-off w połowie czerwca, odbędzie się 10 losowań.

Aby wziąć udział w grze, należy mieć konto Unibet, które możesz założyć TUTAJ.

Następnie należy zapisać się do promocji, co możesz zrobić pod tym linkiem. Aby być branym pod uwagę w losowaniach, należy obstawić NBA lub NHL za minimalnie 55 zł. Taka kwota to jeden kupon na loterię.

Organizator co poniedziałek wylosuje 10 zwycięzców, wygrane zostaną przyznane tego dnia przed godz. 18.

Warto też pamiętać, że w Unibet TV możesz obstawiać i oglądać praktycznie każdy mecz sezonu NBA. Wystarczy mieć środki na koncie lub obstawić zakład na grę, którą chcesz obejrzeć.

NBA, Euroliga, PLK – typuj wyniki, wygrywaj kasę!