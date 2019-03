Przebudzenie Kangura – Keanu Pinder coraz lepszy

Początki gry Australijczyka w Legii były słabe i mało obiecujące, jednak ostatnimi meczami udowadnia, że został przedwcześnie skreślony. Keanu Pinder w ostatnich dwóch meczach zdobył w sumie 29 punktów i zebrał 14 piłek.

Początek sezonu nie był dla, debiutującego w Europie, Keanu Pindera (23 lata, 205 cm) zbyt udany. Już w pierwszym meczu przeciwko TBV Startowi Lublin złapał kontuzję, która wykluczyła go na ponad miesiąc z gry. Sama przerwa zajęła miesiąc, ale dojście do dobrej dyspozycji trwała przynajmniej drugie tyle.

W czasie pierwszych meczów po kontuzji Pinder grał śladowe minuty. Na boisku był zagubiony, nie umiał złapać wspólnego języka z partnerami na parkiecie, popełniał także fatalne błędy, po których włosy z głowy rwałby Tane Spasev, gdyby tylko je miał.

Mimo to opłacało się być cierpliwym. Pinder zaczął ten rok z dużo lepszą energią, zaczął grać więcej, ale przede wszystkim lepiej.

Ostatnie dwa mecze to zdecydowanie najlepsze jego występy w tym sezonie. W sumie, w dwóch spotkaniach, zdobył 29 punktów i zebrał 14 piłek w 46 minut.

Pinder nie tylko jest skuteczny, ale przy okazji efektowny. Australijczyk imponuje atletyzmem, ma niesamowite możliwości w tym względzie, co przekłada się na efektowne wsady. W ostatnim meczu z HydroTruckiem kilkukrotnie pakował piłkę do kosza z góry, czym podrywał publiczność w hali Bemowo.

Keanu w Legii wykorzystywany jest jako środkowy. Na jego pozycji w pierwszej piątce nieprzerwanie od początku sezonu gra Rusłan Patiejew. Rosjanin sezon rozpoczął przyzwoicie, ale w ostatnich tygodniach ewidentnie obniżył loty. Wygląda na mocno zmęczonego i gra po prostu źle.

Ostatnia dobra dyspozycja Pindera przesuwa go w minutowej hierarchii przed Patiejewa. Trudno sądzić, by Tane Spasev zmienił pierwszą piątkę, ale to raczej Keanu powinien być graczem, który w najbliższych meczach będzie odgrywał ważniejszą rolę.

W następnej kolejce, w sobotę, Legia zagra u siebie z AZS-em Koszalin. Transmisja na emocje.tv o 18:50.

