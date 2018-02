Przeciąg w Polpharmie – Jeftić za Bojicia

Walka o playoff, walka o pełny skład – po tym jak dobrze grający Andrija Bojić postanowił szukać szczęścia gdzie indziej (podobno w Rumunii), klub ze Starogardu ściągnął Nikolę Jefticia, byłego zawodnika Polpharmy i Startu.



Jeszcze w poprzedniej kolejce, we wtorek Andrija Bojić rzucił 21 punktów Polskiemu Cukrowi Toruń, a w sobotnim meczu z Rosą już nie było go w składzie. Klub ze Stargoardu poinformował, że rozwiązanie kontraktu nastąpiło na wniosek zawodnika, który średnio dawał drużynie bardzo dobre 15.2 pkt. oraz 4.8 zbiórki na mecz.

„Z niewolnika nie ma pracownika” – Polpharma wiedząc o planach Bojicia szybko ściągnęła jego następcę. Został nim Nikola Jeftić (31 lat, 205 cm), w odróżnieniu od poprzednika częściej grający jako środkowy niż silny skrzydłowy. Doświadczony Serb grał już w Starogardzie 4 sezony temu, a w rozgrywkach 2015/16 reprezentował barwy Startu Lublin. Notował wtedy średnie na poziomie 8.8 punktu oraz 4 zbiórek, trafiając 50% z gry oraz fatalne 44% rzutów wolnych.

Dominatorem nie jest, ale to solidny gracz. Ostatnio grał w drugiej lidze francuskiej, a wcześniej m.in. w Finlandii i Argentynie.

Od trzech spotkań w zespole z Kociewia jest też inny bałkański skrzydłowy – Aleksandar Radukić z Bośni i Hercegowiny. W grze ogranicza się niemal wyłącznie do rzutów z dystansu, ale trzeba przyznać, że rękę ma ładnie ułożoną. W mecz przeciwko Rosie dość spokojnie trafił rzut z ok. 9 metrów, w lidze trafił dotąd 7 z 12 prób (58%).

