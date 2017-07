Przegonić chorobę brązowym medalem Stali!

Pracownik klubu z Ostrowa Wlkp. przekazał medal na charytatywną aukcję – wszystkie pieniądze zostaną przekazane dla chorego Maksymiliana.

Aukcja to inicjatywa Marcina Gebela, który chce pomóc trzyletniemu Maksiowi. W kwietniu u małego mieszkańca Ostrowa Wlkp. wykryto w brzuszku guza – to nowotwór złośliwy neuroblastoma IV stopnia. Choroba ma agresywny przebieg, chłopczyk już jest w trakcie terapii, potrzebuje pomocy – także finansowej.

Maksiowi można pomóc biorąc udział w licytacji brązowego medalu wywalczonego przez BM Slam Stal. A jeśli zostaniesz przelicytowany lub aktualna kwota licytacji przekracza twoje możliwości finansowe, to nadal możesz pomóc np. wpłacając dowolną kwotę na poniższe konto:

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

PKO S.A. IV Oddział Poznań

72 1240 3220 1111 0000 3528 6598

Koniecznie z tytułem: Maksymilian Marecki

Link do charytatywnej aukcji dla Maksia – TUTAJ >>