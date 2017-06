Przekleństwo pierwszego miejsca – nie tylko Anwil odpadł

Real, Monaco, Olympiakos, Ratiopharm czy EA7 Armani – w wielu silnych europejskich ligach zwycięzcy rundy zasadniczej nie zdobyli w tym roku mistrzostwa.

Sezon powoli dobiega końca, walka o tytuł toczy się w jeszcze tylko kilku krajach, ale już widać, że w tym sezonie kilku faworytów i zespołów rozstawionych przed play-off z nr 1 poległo i nie wywalczyło złota. Anwil Włocławek, który kilka tygodni temu został pierwszym zespołem w historii polskiego play-off wyeliminowanym w ćwierćfinale przez zespół z ósmej pozycji, może czuć się pokrzepiony.

No bo zobaczcie:

Hiszpania – Real (bilans 25-7) przegrał 1-3 w finale z trzecią Valencią (23-9).

Niemcy – Ratiopharm (30-2) przegrał 2-3 w półfinale z piątym EWE Baskets (18-14). Mistrzem zostało drugie Brose Baskets Bamberg (29-3)

Francja – Monaco (30-4) przegrało 1-2 w ćwierćfinale z ósmym ASVEL. Finał trwa, mistrzem będzie drugi Strasbourg lub czwarty Elan Chalon.

Włochy – EA7 Armani Mediolan (23-7) przegrało 1-4 w półfinale z czwartym Dolomiti Energa Trento (18-12). Finał trwa, mistrzem druga Umana Reyer Wenecja lub właśnie Dolomiti.

Grecja – Olympiakos (25-1) przegrał 2-3 w finale z drugim Panathinaikosem (25-1). Ok, tu akurat było równo, a w takim finale każdy wynik był możliwy.

Łotwa – Ventspils (27-5) przegrał 0-4 w finale z drugim VEF Ryga (14-4, grało w VTB).

Izrael – Hapoel Holon (22-11) przegrał 1-3 w ćwierćfinale z Maccabi Hajfa (16-17). Mistrzem został trzeci Hapoel Jerozolima (19-14).

Polska – Anwil (25-7) przegrał 2-3 w ćwierćfinale z Czarnymi Słupsk (18-14). Mistrzem został drugi Stelmet Zielona Góra (23-9).

Oczywiście było też wiele lig, w których nr 1 dominował także w play-off – tak było w Turcji (Fenerbahce), na Litwie (Żalgiris), w ligach VTB (CSKA) oraz ABA (Crvena Zvezda) czy w Belgii (Telenet) lub Czechach (Nymburk).

ŁC

