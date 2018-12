Przełamanie Kinga w Lublinie – wróciła szczecińska obrona

Pojedynek konkurentów do miejsca w playoff wyraźnie dla Kinga. Drużyna ze Szczecina pewnie wygrała w Lublinie z TBV Startem 80:71, kończąc serię 3 porażek.

Dla Kinga miała to być odpowiedź, czy faktycznie – jak zapowiadano przed sezonem – ma potencjał na walkę o miejsca 5-8, czy też – jak wyglądało w ostatnich tygodniach – jest jednak wyraźnie słabszy. Szczecinianie podbudowani dobrymi wieściami o udanej operacji trenera Mindaugasa Budzinauskasa zagrali w obronie na poziomie znanym z ubiegłego sezonu i wywieźli z Lublina wygraną.

Start zaczął trochę lepiej, minimalnie prowadził jeszcze w 2. kwarcie, ale z każdą minutą tracił impet w ataku, przyjmując styl narzucony przez Kinga. Mecz rozstrzygnął się w ostatniej części, gdy gospodarze przez 7 minut zdołali zdobyć zaledwie 4 oczka. Szczecinianie odskoczyli wówczas na kilkanaście punktów i zamknęli mecz bez cienia nerwów w końcówce.

King nie imponował skutecznością w ataku, ale miał nieco więcej opcji. Paweł Kikowski zdobył 16 punktów, Tauras Jogela i Martynas Sajus dodali po 14. Różnicę zrobiła obrona – goście wymusili aż 18 strat Startu, nieustępliwy obwód Jakub Schenk – Martynas Paliukens okazał się mocniejszy od niskich graczy rywala.

W Starcie James Washington zdobył niby 18 punktów, ale zawiódł w 4 kwarcie, gdy próbował samodzielnie pociągnąć zespół w roli lidera, ale skończyło się to tylko serią złych decyzji. W meczu zanotował aż 8 strat. Próby ratowania sytuacji przez Joe Thomassona też były bardziej desperacją, niż poukładaną koszykówką. Bezbarwny Start zagrał jeden z najsłabszych meczów w sezonie i przegrał zasłużenie.

