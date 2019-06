Przełomowy mecz numer 5 – ważne zadania dla Anwilu!

W wielkim finale PLK mamy 2:2, a w niedzielę w Toruniu mecz numer 5. Zespół z Włocławka, jeśli chce znów wygrywać, musi poprawić walkę o zbiórki, nie przegapić znów początku meczu i dostać więcej od rezerwowych.

„Przełomowy mecz numer 5 – ważne zadania dla Polskiego Cukru” – już za chwilę

Anwil Włocławek – klucze do meczu:

1. Nie przegrać na desce

Wygranie zbiórki przy takiej przewadze pod koszem Polskiego Cukru będzie niezmiernie ciężko, jednak włocławianie myśląc o zwycięstwie muszą nawiązać walkę w tym względzie. W meczu numer 4 pozwoli Twardym Piernikom na aż 14 ofensywnych zbiórek.

Anwil także musi samemu trochę mocniej powalczyć o zbiórki w ataku. Z tego właśnie był znany przez cały sezon, a w tej serii trochę tego brakuje. Uwagę należy zwrócić przede wszystkim na zawodników obwodowych, którzy są o wiele lepiej zastawiani niż w poprzednich seriach.

Podobnie jak dla Polskiego Cukru, punkty drugiej szansy dla Anwilu mogą na końcu okazać się kluczem do zwycięstwa.

2. Koncentracja od początku

Anwil od kilku spotkań ma kłopoty z odpowiednim wejściem w mecz. Polski Cukier zaczynał w ostatnich meczach od prowadzenia 8:0, 7:2 i włocławianie zmuszeni byli do odrabiania strat, co na pewno kosztowało ich sporo sił.

W kolejnych meczach zespół Igora Milicicia nie może pozwolić na ucieczkę rywalom, bo pogoń w kolejnych minutach nie zawsze musi się okazać skuteczna, szczególnie, że torunianie w każdym meczu do tej pory mogli liczyć na bardzo dobre minuty od swoich rezerwowych.

3. Więcej jakości z ławki

Michał Michalak i Jarosław Zyskowski w meczu numer 4 złożyli się w sumie na 3 (trzy) punkty. To bardzo mało biorąc pod uwagę fakt, że obaj gracze byli centralnymi postaciami zwycięstwa w drugim spotkaniu w Toruniu.

Anwil w tych playoff słynął z tego, że minuty przeznaczone dla rezerwowych przeważnie były tymi, w których włocławianie budowali przewagę. W czwartym meczu właśnie tego zabrakło.

Michalak pudłował rwane rzuty, popełniał straty i błędy, a Zyskowski był trochę zbyt bardzo niewidoczny. Ich postawa w kolejnym spotkaniu może także być kluczowa dla końcowego wyniku – sił coraz mniej, więc każdy zawodnik i jego gra ma znaczenie.

GS

