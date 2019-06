Przełomowy mecz numer 5 – ważne zadania dla Polskiego Cukru!

W wielkim finale PLK mamy 2:2, a w niedzielę w Toruniu mecz numer 5. Zespół „Twardych Pierników”, jeśli chce wygrać serię musi pilnie poprawić obronę indywidualną, zbiórki w ataku oraz skuteczność rzutów wolnych.

Obecne finały stoją na dobrym poziomie, do tego są niesamowicie wyrównane. Szczegóły mają znaczenie, a każde posiadanie na końcu może w efekcie dać zwycięstwo lub porażkę. Na jakie elementy gry muszą zwrócić uwagę oba zespoły?

Polski Cukier Toruń – klucze do meczu:

1. Obrona 1 na 1

Włocławianie stali się ekspertami na przestrzeni obecnych playoff w wykorzystywaniu przewag w sytuacjach 1 na 1. Brylują w tym szczególnie Ivan Almeida i Aaron Broussard, którzy po zmianie krycia na zasłonie bardzo często mają naprzeciwko siebie wyższego obrońcę.

W takich przypadkach bardzo istotne jest to, by obrońca nie dał się minąć w pierwszym kroku, co otworzy możliwość zdobycia punktów lub sprowadzi pomoc, a co za tym idzie otworzy pozycję dla innego zawodnika Anwilu.

Dlatego podkoszowi Polskiego Cukru muszą bardzo dobrze czuć odległość pomiędzy sobą a kozłującym Anwilu. Już w 4 meczu byli troszeczkę dalej, co pozwalało im lepiej reagować na zwody i penetrację.

Niesie to za sobą ryzyko rzutu po koźle Almeidy czy Broussarda za 3 punkty, ale wydaje się, że pozwolenie im na takie decyzje jest lepsze, niż otwieranie drogi do kosza.

2. Zbiórki w ataku

Czwarty mecz przyniósł wreszcie tak zapowiadaną przewagę pod koszem Polskiego Cukru. Zbiórki w ataku wygrane 14 do 5 świadczą o o wiele większej agresji w tym względzie koszykarzy z Torunia.

Kłopotem jest dostarczenie piłki do podkoszowych ustawionych tyłem do obręczy. Kłopotem bywają też akcje pick and roll, przy których Anwil znakomicie rotuje w obronie. Dlatego punkty z ponowienia są tak ważne dla Polskiego Cukru, który skutecznością z dystansu w serii finałowej, krótko mówiąc, nie grzeszy.

Jeśli w kolejnym meczu znów Twardym Piernikom uda się zdominować walkę o zbiórki, to oni powinni być bliżej prowadzenia w serii.

3. Rzuty wolne

Jak wielkie zmęczenie by nie narastało i jak wielka presja w Hali Mistrzów by nie było, to 9 na 23 z linii rzutów wolnych profesjonalnej drużynie koszykówki nie przystoi. Skuteczność w okolicy 40% w rzutach za 1 to ogromny prezent, którego Anwil już następnym razem raczej nie zmarnuje.

