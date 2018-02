Przemysław Karnowski wypożyczony – teraz Fuenlabrada

Pierwszy środkowy reprezentacji Polski dokończy sezon w innym klubie ACB. MoraBanc Andorra wypożyczył go do konca sezonu do Fuenlabrady – drużyny, która jest o miejsce wyżej w tabeli ligi hiszpańskiej.

O potencjalnym transferze lub wypożyczeniu mówiło się już od kilku tygodni. W trakcie kontuzji Karnowskiego (ostatnie 6 tygodni), jego dotychczasowy klub zatrudnił dwóch dotychczasowych środkowych i dla Polaka zabrakło miejsca. Okazuje się, że „Big Mamba” znalazł się w Montakit Fuenlabrada, zespole, który był rewelacją początku rozgrywek ACB i wciąż jest na zaskakująco dobrym, siódmym miejscu. Andorra jest na ósmym…

O zmianie klubu przez Przemka poinformował we wtorek wieczorem serwis Solobasket. W zespole z miejscowości pod Madrytem gra m.in. znany dobrze kibicom PLK Christian Eyenga. Wśród podkoszowych kluczowymi graczami są Łotysz Rolands Smits, Czarnogórzec Blagota Sekulić i Brytyjczyk Gabriel Olaseni.

Po kontuzji Przemysława Karnowskiego zespół z Andory podpisał kontrakty z dwoma nowymi, typowymi centrami. W styczniu do zespoły doszli Francuz Landing Sane z włoskiej Reggiany oraz Colton Iverson, Amerykanin, który ostatnio grał w Maccabi tel Aviv. W drużynie jest także senegalski środkowy Moussa Diagne, więc Polak stał się czwartym podkoszowym w rotacji. Klub aż tylu wysokich nie potrzebuje, pytanie zatem, z kogo postanowi zrezygnować.

Polski środkowy (24 lata, 216 cm) w tym sezonie ACB w 13 spotkaniach spędzał na boisku średnio po ok. 16 minut. Zdobywał 7.5 punktu na mecz, notował 2.5 zbiórki i 0.6 asysty. Trafiał 60% rzutów z gry oraz 45% wolnych. W europejskich pucharach (EuroCup) wypadał na zbliżonym poziomie.

