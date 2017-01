Przemysław Karnowski znów najlepszym strzelcem Gonzagi

Nie podwajasz „Big Mamby”? To uważaj, możesz zostać ukarany. W czwartek doświadczyli tego gracze Loyola Marymount, którym polski środkowy rzucił 17 punktów.

Przemysław Karnowski po raz kolejny został najlepszym strzelcem Gonzagi, która pokonała dużo niżej notowanego rywala aż 93:55. Polak trafił 7 z 10 rzutów z gry, miał 3/5 z wolnych. Do 17 punktów dodał 4 zbiórki, 4 asysty i 2 bloki.

Gonzaga w krajowych rankingach zajmuje już piąte miejsce i jest jedyną z tzw. dużych uczelni, która w tym sezonie nie przegrała jeszcze meczu. „Buldogi” mają bilans 16-0, to oczywiście ich najlepszy początek sezonu, a także ich najdłuższa seria zwycięstw w historii.

Do przerwy w meczu z Loyolą było „tylko” 46:35, ale drugą część gospodarze zaczęli od zrywu 10:3, który powiększył ich przewagę i praktycznie przesądził o wygranej. Karnowski zdobył 6 z tych 10 punktów. Rywale nie decydowali się na podwojenia 23-letniego środkowego, co ten wykorzystywał.

W całym sezonie „Big Mamba” ma na razie średnio 12,5 punktu, 6,0 zbiórki oraz 2,1 asysty.

