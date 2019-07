Przemysław Żołnierewicz w Stali – czas na przełamanie

Dobrze odnajdujący się w szybkiej grze Przemysław Żołnierewicz jest kolejnym elementem układanki Jacka Winnickiego. 24-letni skrzydłowy podpisał przedłużenie kontraktu z Arged BMSlam Stalą Ostrów Wlkp.

Dla Przemysława Żołnierewicza (24 lata, 196 cm) miniony sezon był pierwszym, jaki spędził poza Gdynią. Niski skrzydłowy w barwach Asseco debiutował w PLK już w rozgrywkach 2013/14, a przez dwa ostatnie sezony gry w Trójmieście był jednym z liderów zespołu.

Poprzedniego lata podjął jednak decyzję o przenosinach do innego klubu, co miało popchnąć go do dalszego rozwoju. Wybrał Ostrów i Stal, gdzie był zawodnikiem pierwszej piątki. Rozgrywki 2018/19 skończył ze średnimi na poziomie 7,8 punktu, 2,7 zbiórki i 2,1 asysty w 22,5 minuty.

Żołnierewicz w lepszym zespole niż polskie Asseco już tak nie błyszczał, ale wciąż był graczem wyróżniającym się. Potwierdził, że jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie do rywalizacji na szczycie PLK, nieźle czyta grę i często jest pierwszy w kontrze. Do powiedzenia, że zrobił spory krok do przodu jednak brakuje poprawy rzutu, który niestety u Przemysława kuleje (zaledwie 28,7% celnych rzutów z dystansu w poprzednim sezonie).

Okazję na poprawę w tym względzie będzie miał już w nadchodzącym sezonie. Żołnierewicza widzi w swoim składzie Jacek Winnicki, więc ten zostaje na dłużej w Ostrowie. Przemysław wpasowuje się bardzo dobrze w wizję szybkiej gry z bardzo fizyczną i agresywną obroną.

To kolejny gracz po Pauliusie Dambrauskasie i Jakubie Garbaczu (z którym grał w Gdyni), który będzie miał swoje minuty na pozycjach 2 i 3 w systemie Jacka Winnickiego. Oprócz nich w składzie znajdują się także Daniel Szymkiewicz, Jarosław Mokros i Szymon Łukasiak.

