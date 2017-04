Przestroga dla Anwilu – tylko połowa liderów zdobywa złoto

Historia 32 sezonów z play-off pokazuje, że ledwie 53 proc. „jedynek” kończy rozgrywki mistrzostwem. Jeśli nie nazywasz się Prokom lub Śląsk, zazwyczaj go nie zdobywasz.

W sobotę Anwil zaocznie zapewnił sobie pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej i przewagę własnej hali w play-off. To spore, choć oczywiście nic jeszcze nie znaczące osiągnięcie drużyny Igora Milicicia. Ono może dać przewagę w walce o mistrzostwo, ale nie musi.

Tym bardziej że, jak pokazuje historia polskiej ligi, zwykle wcale jej nie daje. Na 32 rozegrane play-off (począwszy od sezonu 1984/85), tylko 17 drużyn rozstawionych z nr. 1 zdobyło złote medale. To ledwie 53 proc. 15 „jedynek” musiało zadowolić się najwyżej srebrem.

Wiedzą zresztą coś o tym we Włocławku – w sezonie 1995/96 Nobiles wygrał rundę zasadniczą, ale w play-off przegrał półfinał ze Śląskiem, a w rywalizacji o brąz z Polonią Przemyśl. To był słodko-gorzki sezon dla kibiców z Włocławka.

Dotychczas przywilej gry z nr. 1 wykorzystywali głównie mocarze z początku XXI wieku – Śląsk i Prokom. Wrocławianie aż 11 razy w historii zaczynali play-off z pierwszego miejsca i siedmiokrotnie kończyli go złotem. Prokom (czy też Asseco) miał jeszcze lepszą skuteczność – 7/8.

A to oznacza, że z 13 pozostałych „jedynek”, tylko trzem zespołom udało się wygrać mistrzostwo – były to Lech (1990), Turów (2014) i Stelmet (2016).

No i co na to Anwil?

Liderzy a mistrzowie:

1984/85: pierwszy Lech, mistrz Zagłębie

1985/86: pierwszy Śląsk, mistrz Zagłębie

1986/87: pierwszy Górnik, mistrz Śląsk

1987/88: pierwszy Lech, mistrz Górnik

1988/89: pierwszy Śląsk, mistrz Lech

1989/90: pierwszy Lech, mistrz Lech

1990/91: pierwsza Victoria, mistrz Śląsk

1991/92: pierwszy Śląsk, mistrz Śląsk

1992/93: pierwszy Śląsk, mistrz Śląsk

1993/94: pierwszy Śląsk, mistrz Śląsk

1994/95: pierwsza Polonia, mistrz Mazowszanka

1995/96: pierwszy Nobiles, mistrz Śląsk

1996/97: pierwszy Śląsk, mistrz Mazowszanka

1997/98: pierwszy Pekaes, mistrz Śląsk

1998/99: pierwszy Śląsk, mistrz Śląsk

1999/00: pierwszy Śląsk, mistrz Śląsk

2000/01: pierwszy Śląsk, mistrz Śląsk

2001/02: pierwszy Śląsk, mistrz Śląsk

2002/03: pierwszy Prokom, mistrz Anwil

2003/04: pierwszy Śląsk, mistrz Prokom

2004/05: pierwszy Prokom, mistrz Prokom

2005/06: pierwszy Prokom, mistrz Prokom

2006/07: pierwszy Prokom, mistrz Prokom

2007/08: pierwszy Turów, mistrz Prokom

2008/09: pierwszy Prokom, mistrz Prokom

2009/10: pierwszy Prokom, mistrz Prokom

2010/11: pierwszy Prokom, mistrz Prokom

2011/12: pierwsze Asseco, mistrz Asseco

2012/13: pierwszy Turów, mistrz Stelmet

2013/14: pierwszy Turów, mistrz Turów

2014/15: pierwszy Turów, mistrz Stelmet

2015/16: pierwszy Stelmet, mistrz Stelmet

