Przesyłka z Kolumbii – nowy środkowy w Radomiu

Hanner Mosquera-Perea będzie centrem Rosy w najbliższym sezonie. 25-letni zawodnik zaczynał studia na renomowanym uniwersytecie Indiana, ale został z niego wyrzucony ze względów dyscyplinarnych.

Hanner Mosquera-Perea (206 cm, 104 kg) to klasyczny środkowy, bardzo dynamiczny i efektownie kończący akcje, grający przede wszystkim blisko kosza. Sugestie płynące z Radomia, iż może występować również jako silny skrzydłowy, są raczej na wyrost.

Będzie to dla niego debiut w Europie, choć w rozgrywkach międzynarodowych grał już w reprezentacji Kolumbii. Notował średnio 9.2 punktu oraz 5.4 zbiórki, był podstawowym graczem, spędzając na boisku po 25 minut.

Studia zaczynał w słynnej drużynie Indiana Hoosiers, gdzie w ostatnim sezonie 2014/15 grał po 19 minut, notując 6.5 punktu oraz 3.5 zbiórki na mecz. Trafiał 58% rzutów z gry i 56% wolnych. Karierę Kolumbijczyka w NCAA przerwało jednak usunięcie z uczelni – dyscyplinarnie wyleciał z niej razem z kolegą, Devinem Davisem, za „styl życia niezgodny ze standardami programu”.

Studia kończył w uczelni East Tennessee State, a ostatnio grał w regionalnych ligach w Australii. Z informacji na oficjalnej stronie Rosy można wnioskować, że jest ostatnim nabytkiem klubu z Radomia przed nowym sezonem. W drużynie prowadzonej przez Roberta Witkę będzie zatem trzecim cudzoziemcem – na obwodzie zagrają zatrudnieni w poprzednich tygodniach Obie Trotter i Cullen Neal.

