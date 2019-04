Przyszedł Ware i pozamiatał – Stal lepsza od Trefla

Aż 21 punktów w czwartej kwarcie i kluczowe akcje w obronie. W decydujących minutach Caspar Ware w pojedynkę przejął mecz i zdobywając 34 punkty, poprowadził Stal do wygranej 96:93 z Treflem Sopot.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

„Co było, gdyby Trefl bronił na poziomie ekstraklasy?” – mogą się zastanawiać kibice i może nigdy się nie dowiedzą. Zespół Marcina Stefańskiego zagrał naprawdę dobry mecz w ataku, radził sobie z bardzo solidną Stalą, grając jak drużyna na poziomie playoff. Sęk w tym, że grał tak tylko po jednej stronie parkietu…

„Co by było, gdy nie Casper Ware?”. W sobotnie popołudnie zobaczyliśmy przykład na to, jak wygląda mecz, gdy sprowadzasz sobie zawodnika z wyraźnie wyższego poziomu. Trefl w ostatniej kwarcie miał już 8 punktów przewagi, prowadził minimalnie jeszcze nawet na 2 minuty przed końcem. W decydujących momentach był jednak bezsilny wobec klasy Ware’a, który nie tylko trafiał z dystansu, po wejściach i z wolnych (34 punkty w meczu, 11/11 z linii…). Nowy Amerykanin Stali zaliczył też dwa kluczowe przechwyty w meczu, choć wcześniej można było odnieść wrażenie, że w defensywie się nieco oszczędza.

Trefl przegrał także dlatego, że po prostu zawalił końcówkę. Grał dobrze i skutecznie przez większość meczu (15/31 z dystansu), ale jakość decyzji w ostatnich minutach była fatalna. Była jeszcze szansa na dogrywkę, ale bardzo nerwowy rzut Saszy Zagoraca (23 pkt. i świetny mecz) nie doleciał do obręczy. Warto zauważyć też bardzo dobry występ Phila Greene’a, który miał 24 punkty i 6 asyst, ale i on zaliczył stratę w swoim najważniejszym posiadaniu.

Stal rzuciła słabemu Treflowi ponad 90 punktów, ale poza Ware’em i Ivanem Marasem w ataku wyglądała momentami dość topornie. Ustawienia z Przemysławem Żołnierewiczem, Mateuszem Kostrzewskim i Danielem Szymkiewiczem miały w tym meczu olbrzymi problem ze zdobywaniem punktów.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

TS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>