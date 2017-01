Puchar Polski – Anwil niesprawiedliwie rozstawiony

Według PLK w pierwszej czwórce są Anwil Włocławek i Miasto Szkła Krosno, ale to efekt nierównej liczby spotkań. Przed Pucharem Polski rozstawione powinny być MKS Dąbrowa Górnicza i beniaminek z Krosna.

W tej chwili tabela PLK na miejscach 3.-5. wygląda na stronie ligi następująco:

3. Anwil 11-6

4. Dąbrowa 10-6

5. Krosno 10-6*

Włocławianie mają o jedną wygraną więcej, bo zwyciężyli w rozegranym awansem już przed świętami meczu z Polpharmą Starogard. I choć przez to jedno spotkanie tabela PLK jest nierówna, to organizująca Puchar Polski liga uwzględnia ją w takim kształcie.

W komunikacie dotyczącym turnieju czytamy: „[…] udział w nim weźmie osiem najwyżej sklasyfikowanych drużyn w tabeli rozgrywek ligowych na dzień 22 stycznia 2017 r. (godz. 23:59), biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stosunek zwycięstw do liczby rozegranych meczów, a w dalszej kolejności bezpośrednie mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnicę punktów koszowych i większą liczbę zdobytych punktów koszowych.”

Wojciech Robiński, menedżer ds. sportowych PLK, potwierdził, że ten zapis regulaminu obowiązuje także w sytuacji, w której liczba rozegranych spotkań jest nierówna.

I tylko dzięki temu Anwil, którego stosunek wygranych do liczby meczów wynosi 0,64, wyprzedza Dąbrowę oraz Miasto Szkła (0,62). Ale mało tego – tylko dzięki wygranej w meczu rozegranym awansem, włocławianie są rozstawieni i unikną teoretycznie silniejszego rywala w ćwierćfinale.

Gdyby Anwil, Dąbrowa i Miasto Szkła miały równe bilanse 10-6, o kolejności decydowałaby mała tabelka między tymi drużynami. W niej wszyscy mają bilans 1-1, ale trzecia byłaby Dąbrowa, która ma +8 w małych punktach. Rozstawione byłoby także Krosno (+2), a Anwil spadłby na piąte miejsce (-10).

W pucharowym losowaniu rozstawiony będzie jednak Anwil, ponieważ PLK nie przewidziała sytuacji, że 22 stycznia drużyny mogą mieć nierówną liczbę rozegranych spotkań. I to był błąd, który wypaczył sens sportowej rywalizacji o rozstawienie w tabeli na zakończenie pierwszej rundy.

*z tabelami na miejscach 3.-5. to w ogóle jest bałagan:

Tabela dla PLK (aktualna):

3. Anwil

4. Dąbrowa

5. Krosno

Tabela dla Pucharu Polski (niesłuszna):

3. Anwil

4. Krosno

5. Dąbrowa

Tabela dla Pucharu Polski (słuszna):

3. Dąbrowa

4. Krosno

5. Anwil

ŁC

