Puchar Polski: Anwil – Stelmet już w półfinale?

Nie będzie powtórki finału sprzed roku – dwa potencjalnie najlepsze obecnie zespoły PLK w warszawskim turnieju o Puchar Polski mogą się spotkać już w półfinale. W ćwierćfinałach Anwil zagra z Asseco, a Stelmet z Legią.

Losowanie odbyło się w czwartek w Warszawie. Oto wyniki:

Ćwierćfinały

15 lutego:

MKS Dąbrowa Górnicza – PGE Turów Zgorzelec (godz. 18)

Anwil Włocławek – Asseco Gdynia (godz. 20.30)

16 lutego:

Polski Cukier Toruń – Start Lublin (godz. 18)

Stelmet Zielona Góra – Legia Warszawa (godz. 20.30)

Półfinały

17 lutego:

MKS Dąbrowa/Turów- Polski Cukier/Start (godz. 14.15)

Anwil/Asseco – Stelmet/Legia (godz. 17.45)

Finał

18 lutego

Mecze odbędą się w Arenie Ursynów. Transmisje w Polsacie Sport. Atrakcją będzie konkurs wsadów, który odbędzie się w sobotę, między półfinałami. Udział w nim mogą wziąć także gracze spoza uczestników turnieju.

