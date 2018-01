Puchar Polski – awansowały Asseco i Start

W turnieju finałowym w Warszawie znów nie zagra zdobywca trofeum z 2016 roku, czyli Rosa Radom. Na finiszu walki o awans wypadła też Polpharma, która jeszcze kilka tygodni temu była w czołówce.

Turniej o Puchar Polski odbędzie się w dniach 15-18 lutego w Warszawie. Udział w nim weźmie siedem najlepszych drużyn według tabeli na 7 stycznia oraz uznawana za gospodarza najgorsza w lidze Legia.

W Warszawie zagrają zatem:

Anwil Włocławek

MKS Dąbrowa Górnicza

Stelmet Zielona Góra

Polski Cukier Toruń

Turów Zgorzelec

Asseco Gdynia

Start Lublin

Legia Warszawa

W losowaniu rozstawione zostaną cztery pierwsze zespoły, czyli Anwil, Dąbrowa, Stelmet oraz Polski Cukier. Tabela ułożyła się tak, że każdy z tych zespołów będzie zdecydowanym faworytem ćwierćfinału, bo Turów, Asseco, Start i Legia są o półkę albo dwie niżej.

Największe brawa za awans należą się Asseco, które wygrało trzy ostatnie mecze (w sobotę – z Rosą, bezpośrednim rywalem do awansu) oraz Startowi, który od kilku tygodni gra dobrze i pnie się w górę tabeli.

Przegrani to oczywiście Rosa i Stal – zespół grający w Lidze Mistrzów oraz brązowy medalista w minionego sezonu. Obie drużyny od początku rozgrywek grają w kratkę, a często po prostu słabo.

